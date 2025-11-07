Emi Martínez sviptur stóru hlutverki hjá Aston Villa – Emery útskýrir ákvörðun sína

Unai Emery staðfesti eftir 2-0 sigur Aston Villa í gærkvöldi að Emiliano Martínez sé ekki lengur varafyrirliði liðsins. Þetta kom í ljós þegar Ezri Konsa bar fyrirliðabandið í Evrópuleiknum á Villa Park, þar sem John McGinn var ekki í byrjunarliðinu.
Martínez, 33 ára, hefur undanfarið verið sá sem tekur við bandinu þegar McGinn er ekki á vellinum, og því vakti það athygli að hann fékk hlutverkið ekki í þetta skiptið.
Til að bæta við spennuna hefur Martinez verið orðaður sterkt við Manchester United í sumar. Sá argentínski átti að vera á förum og virtist jafnvel kveðja stuðningsmenn í lok síðasta tímabils.
Fréttir sögðu að hann hefði haft samband við landsliðsfélaga sinn Lisandro Martínez um hugsanlega félagaskipti og að viðræður hafi staðið fram á lokadaga gluggans. Að lokum fór hann þó ekki frá félaginu.
Emery sagði eftir leikinn að ákvörðunin hefði verið tekin eftir samtal við Martínez.
„John McGinn er fyrirliði. Venjulega höfum við haft Emi Martínez sem varafyrirliða, en núna, eftir að hafa rætt við hann, vil ég breyta því. Ezri Konsa er næstur í röðinni. Þar á eftir koma Tyrone Mings og Ollie Watkins,“ sagði Emery.
Það er óljóst hvort ákvörðunin tengist misheppnuðum skiptum markvarðarins, en ljóst er að styrkleikaröðin í búningsklefanum hefur breyst.