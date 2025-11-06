fbpx
Fimmtudagur 06.nóvember 2025

Svarar til saka – Segir það hafa verið grín að tengja fólk við barnaníð og morð

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 6. nóvember 2025 19:30

Joey Barton - Eiginkona hans.

Joey Barton heldur því fram að umdeildar færslur hans á X (Twitter), þar sem hann tengdi sjónvarpsmanninn Jeremy Vine við dæmda barnaníðinga, hafi verið hluti af því að „byggja upp boxbardaga“ milli þeirra.

Í vitnaleiðslu á miðvikudag sagðist Vine hafa orðið mjög hræddur um öryggi ungra dætra sinna eftir að Barton birti færslurnar, sem hann kallaði „ský af óhreinindum“. Vine lýsti því að orðrómarnir hefðu haft djúpstæð áhrif á fjölskyldu hans.

Barton svaraði því til að um væri að ræða „myrkan húmor“ og að hann og Vine hefðu verið í „stríði“ hvor við annan. „Hann er með sjónvarpsþátt og vill mig í viðtal,“ sagði Barton.

„Þetta er eins og tveir boxarar að hita upp viðureign. Hann kallar fram viðbrögð hjá mér og ég hjá honum.“

Hann hélt því fram að Vine hafi fyrst pirrað hann eftir að Barton valdi að mæta í viðtal hjá Piers Morgan fremur en í þátt Vine á Channel 5.

Barton viðurkenndi þó að hann hafi þurft að greiða Vine 600 þúsund pund í bætur eftir að Vine stefndi honum fyrir meiðyrði.

Hann neitaði einnig að það hafi verið móðgandi þegar hann birti mynd þar sem álitakonurnar Lucy Ward og Eni Aluko voru settar yfir mynd af raðmorðingjunum Fred og Rose West. „Þetta var brandari um að þær væru að ‘myrða’ fótboltaumfjöllun,“ sagði hann.

