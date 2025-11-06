Nýjasta ofurparið á Englandi vekur athygli – Sögð taka við keflinu eftir að samband fór í vaskinn

Í langan tíma voru Alisha Lehmann og Douglas Luiz mest áberandi par fótboltans. Þau hófu samband sitt árið 2021 á meðan bæði léku hjá Aston Villa, Lehmann með kvennaliðinu og Luiz með karlaliðinu. Þegar Luiz gekk til liðs við Juventus árið 2024 fylgdi Lehmann í kjölfarið og virtust þau halda áfram sambandi sínu á Ítalíu.
Sambandið tók þó óvæntan endi fyrr í þessum mánuði, og hefur nú vakið athygli á nýju pari sem gæti tekið við. Það eru þau Marcos Senesi, 28 ára varnarmaður Bournemouth, og Kelci-Rose Bowers, 21 árs leikmaður kvennaliðs Bournemouth.
Talið er að þau hafi hafið samband sumarið 2024, skömmu eftir að Bowers kom á láni frá Portsmouth. Tilkynning Bournemouth um komu hennar vakti mikla athygli á samfélagsmiðlum, þar sem hún fékk yfir 21 milljón sýn á örfáum dögum. Bowers er ekki aðeins knattspyrnukona heldur einnig fyrirsæta og var sögð hafa samið við fyrirsætustofuna FORTE árið 2024. Hún deilir reglulega myndum af ferðalögum sínum og glamúrlífstíl á Instagram, þar sem hún er með um 155 þúsund fylgjendur.
Senesi hefur reglulega sést á samfélagsmiðlum Bowers og nýlega fóru þau í rómantíska fríferð til Ibiza. Hún er einnig dugleg að styðja Senesi á leikjum og sést oft í stúkunni hjá karlaliði Bournemouth.
Áhugaverð tilviljun er að bæði leikmennin spila sem miðverðir. Senesi ólst upp hjá San Lorenzo í Buenos Aires, á meðan Bowers ólst upp í Fareham á suðurströnd Englands. Það virðist sem þau hafi fundið hinn fullkomna leikfélaga bæði innan vallar og utan.