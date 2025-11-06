Nálgast ráðningu á nýjum stjóra Alberts

fbpx
Fimmtudagur 06.nóvember 2025

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 6. nóvember 2025 15:30

Albert Guðmundsson. Mynd DV/KSJ

Fiorentina er nálægt því að ráða Paolo Vanoli sem nýjan stjóra liðsins eftir að Stefano Pioli var rekinn fyrr í vikunni.

Talið er að samningurinn verði til eins og hálfs árs og stefnt er að því að ganga frá öllum smáatriðum á allra næstunni. Vanoli gæti jafnvel verið hliðarlínunni gegn Genoa á sunnudag.

Vanoli lék með Fiorentina á sínum tíma. Á stjóraferlinum hefur hann starfað hjá Torino, Venezia og Spartak Moskvu.

Albert Guðmundsson landsliðsmaður er auðvitað á mála hjá Fiorentina, sem er í tómu brasi og á botni Serie A.

