Hörmungar miðjumanns Chelsea halda áfram

Romeo Lavia varð fyrir enn einum meiðslunum hjá Chelsea á miðvikudagskvöld þegar hann varð að fara af velli strax á fjórðu mínútu í Meistaradeildarleiknum gegn Qarabag.
Chelsea keypti miðjumanninn frá Southampton sumarið 2023 fyrir um 58 milljónir punda, en Belginn hefur átt í miklum vandræðum með meiðsli frá komu sinni til félagsins.
Lavia missti nánast allt tímabilið 2024–25 vegna alvarlegs vandamáls í aftanverðu læri og hefur verið að reyna að koma sér í form á ný.
Hann hafði leikið sex leiki á þessu tímabili og vonað að meiðslasagan væri að baki, en varð aftur fyrir höggi þegar hann stífnaði upp í byrjun leiks og kallaði strax eftir aðhlynningu. Moises Caicedo kom inn á í hans stað á áttundu mínútu.
Meiðsli Lavia koma aðeins einum degi eftir að þjálfari hans, Enzo Maresca, hvatti hann opinberlega til að halda sér heilsuhraustum og læra til dæmis af fyrirliða liðsins, Reece James, sem hefur náð sér vel eftir svipað meiðslatímabil.