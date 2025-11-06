Fjármagnaði skilnað sinn með fasteignasvindli

Viðskiptamaðurinn Elie Taktouk hefur verið dæmdur til að greiða til baka 1,3 milljónir punda eftir að hafa fjármagnað skilnað sinn með fasteignasvindli, í kjölfar þess að eiginkona hans yfirgaf hann fyrir Cesc Fabregas, fyrrum leikmann Arsenal.
Taktouk, 50 ára, giftist líbönsku fyrirsætunni Daniellu Semaan árið 1998 en hjónabandinu lauk 13 árum síðar þegar hún hóf samband með Fabregas. Í harðvítugum skilnaði missti Taktouk 5,5 milljóna punda fjölskylduhúsið í Belgravia í London til fyrrverandi eiginkonu sinnar og nýja maka hennar.
Árið 2021 var Taktouk dæmdur í sjö ára fangelsi fyrir umfangsmikið fasteignasvindl. Tveimur árum síðar var honum gert að greiða 4,5 milljónir punda í eignaupptöku, og var ákveðið að ef hann greiddi ekki yrði hann dæmdur í átta ára fangelsi til viðbótar.
Taktouk áfrýjaði ákvörðuninni og tókst að fella niður viðbótarrefsinguna, en ekki að koma í veg fyrir að fyrrverandi heimili hans yrði selt Semaan og Fabregas.
Nú hefur nýtt eignaupptökumál leitt til þess að honum er gert að greiða 1,3 milljónir punda.
Saksóknarinn Kennedy Talbot KC sagði: „Við höfum náð samkomulagi sem liggur nú fyrir dómstólum,“ án frekari skýringa á því hvernig upphæðin var ákveðin.