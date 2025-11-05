fbpx
Miðvikudagur 05.nóvember 2025

Enski boltinn

Óhugnanleg uppákoma í London: Lögregla opinberar hver þekkti maðurinn er

90 Mínútur

Íþróttavikan: Rúnar Kristins gerir upp tímabilið og skorar á KSÍ

433
433Sport

Tveir starfsmenn reknir fyrir þetta athæfi sitt í beinni útsendingu – Myndband

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 5. nóvember 2025 09:00

Lesa nánar

Tveir starfsmenn á reynslu hjá Sky Sports á Ítalíu hafa verið látnir fara eftir að hafa fagnað marki Inter í beinni útsendingu.

Atvikið átti sér stað á sunnudag þegar Inter mætti Verona á útivelli í ítölsku Serie A. Inter tryggði sér 2–1 sigur í uppbótartíma eftir sjálfsmark frá varnarmanni Verona, Martin Frese.

Á meðan verið var að flytja fréttir af leiknum í beinni útsendingu á Sky Sports mátti sjá tvo unga menn í bakgrunni hoppa af gleði og faðmast eftir sigurmarkið. Myndbandið fór hratt í dreifingu á samfélagsmiðlum, en viðbrögðin innan stöðvarinnar voru ekki jákvæð.

Federico Ferri, fréttastjóri Sky Sports á Ítalíu, brást skjótt við og rak starfsmennina. „Við erum blaðamenn, ekki áhorfendur á krá eða á pöllunum. Slík hegðun er alltaf óásættanleg, sérstaklega þegar hún ratar í beina útsendingu,“ skrifar Ferri í yfirlýsingu.

433Sport
Ungir Akureyringar eiga krefjandi verkefni fyrir höndum í Grikklandi
