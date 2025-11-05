Ronaldo opinberar hvernig hann bað Georginu – Er ekki rómantískur og gerðist um miðja nótt

Cristiano Ronaldo hefur opinberað að tvö af börnum hans hafi verið með stórt hlutverk í því þegar hann bað kærustunnar Georginu Rodríguez, í frekar óundirbúinni og lítið rómantískri bónorðsstund.
Parið vakti mikla athygli í ágúst þegar þau tilkynntu trúlofun sína eftir níu ára sambúð. Georgina, sem er argentínsk-spænsk fyrirsæta, deildi þá mynd af glæsilegum trúlofunarhring sínum á Instagram og skrifaði: „Já, ég geri það. Í þessu lífi og öllum hinum.“
Ronaldo játaði í viðtali við Piers Morgan að hann sé „ekki mjög rómantískur“ og að bónorðið hafi alls ekki verið planað. „Það var um klukkan eitt um nótt,“ sagði hann.
„Stelpurnar okkar voru sofandi. Vinur minn rétti mér hringinn og um leið og ég ætlaði að bjóða Georginu hann, komu tvö af börnunum inn og sögðu: ‘Pabbi, ætlarðu að biðja mömmu um að giftast þér?’ Þá hugsaði ég: Þetta er rétti tíminn.“
Hann viðurkenndi að hann hafi ekki farið á hné, þar sem allt gerðist hratt, en augnablikið hafi verið fallegt og einlægt. „Ég vissi að hún væri kona lífs míns,“ sagði Ronaldo.
Aðspurður hvenær brúðkaupið fari fram sagði hann brosandi: „Ekki strax, kannski eftir HM… með bikarinn!“ Georgina vilji þó frekar lítið og persónulegt brúðkaup, og því verður það virt.“