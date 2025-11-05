Óhugnanleg uppákoma í London: Lögregla opinberar hver þekkti maðurinn er

Enska lögreglan hefur staðfest að Destiny Udogie, varnarmaður Tottenham, sé leikmaðurinn sem varð fyrir hótunum af hálfu knattspyrnuumboðsmanns, þar sem byssa kom við sögu.
Atvikið átti sér stað í Barnet í norðurhluta Lundúna þann 6. september þegar umboðsmaður sem Udogie hafði nýverið sagt skilið við veittist að honum og fjölskyludmeðlim. Á hann að vera ósáttur við að leikmaðurinn hafi slitið samstarfi þeirra.
Samkvæmt BBC og Telegraph var umboðsmaðurinn síðar handtekinn í Hertfordshire og yfirheyrður vegna gruns um vopnaburð, fjárkúgun og akstur án ökuskírteinis. Hann var síðar látinn laus gegn tryggingu en málið er enn til rannsóknar.
Í yfirlýsingu lögreglunnar kom fram að engin meiðsli hefðu orðið í tengslum við málið.
Udogie, sem er landsliðsmaður Ítalíu, gekk til liðs við Tottenham frá Udinese árið 2022 fyrir 15 milljónir punda og hefur spilað 76 leiki fyrir félagið.