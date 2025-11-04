fbpx
Þriðjudagur 04.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Óttast óeiningu á meðal Englendinga

90 Mínútur

Íþróttavikan: Rúnar Kristins gerir upp tímabilið og skorar á KSÍ

433
433Sport

Óttast óeiningu á meðal Englendinga

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 4. nóvember 2025 07:30

Gareth Southgate, fyrrum landsliðsþjálfari Englands.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fyrrverandi landsliðsþjálfari Englands, Sir Gareth Southgate, segir að hann hafi áhyggjur af þjóðareiningu landsins í kjölfar umræðu um notkun enska fánans

Á síðustu mánuðum hefur fjöldi enska og breskra fána verið reistur víða um landið. Margir líta á það sem þjóðrækni, en aðrir telja að það geti verið ógnandi tákn.

Southgate, sem hætti sem landsliðsþjálfari eftir tapið gegn Spáni í úrslitum EM 2024, er nú að kynna bókina Dear England: Lessons in Leadership, þar sem hann fjallar meðal annars um einingu þjóðarinnar.

Í viðtali við BBC Breakfast sagði hann. „Ég hef áhyggjur af samstöðu. Ég hef séð hvað við gerðum með landsliðinu til að sameina samfélagið,“ sagði Southgate.

„Ég held að það sé mun meira sem sameinar okkur en sundrar okkur, og við ættum að leggja meiri áherslu á það sem tengir okkur heldur en það sem skilur okkur að.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 30 mínútum
Óttast óeiningu á meðal Englendinga
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Gæti slæm hegðun um helgina kostað hann sæti í ensku deildinni?
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Xhaka græjaði stig fyrir nýliðana í fjörugum leik
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Skrifar fallega færslu um pabba sinn eftir að hann opnaði sig fyrir helgi – „Þú ert fyrirmynd og besti faðir sem hægt er að eiga“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Arteta staðfestir meiðsli Gyökeres – Verður sendur í frekari rannsóknir
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Telur að Hermann muni þrífa forrétindablindu af strákunum á Hlíðarenda – „Það logar allt stafnanna á milli af grautfúlu fólki á Facebook“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Sjáðu fallegt bréf sem Trent mætti með á Anfield í kvöld til minningar um Jota – „Ég brosi í hvert skipti sem ég hugsa um þig“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Útskýrir af hverju hann situr á gólfinu allan daginn

Mest lesið

Albert telur að verið sé að aumingjavæða unga íslenska drengi og tekur dæmi
Rakel var á flugvelli þegar hún heyrði athyglisvert samtal: „Þarna stóð ég grunnskólakennarinn við hlið þeirra og sagði ekki orð“
Inga Sæland virðist ekki taka skrifum Mörtu Maríu persónulega – Sjáðu myndina
Allir eru að bíða eftir að Hafdís kynni til leiks nýjan kærasta – Gerði þetta í staðinn
María segist hafa gert þetta til að halda syni sínum á lífi: „Þetta fólk hló framan í mig”

Nýlegt

Heimi Guðjónssyni heitt í hamsi – „Svo mætir Arnar Sveinn, grjóthaltu bara kjafti“
Þrotabúið fer fram á nauðungarsölu á einbýlishúsi Brotaflshjóna
Kristófer segir illa farið með 65 ára starfsmann á Landakoti – Fengin á fund með blekkingum
Eiginkona leikarans segir að þetta hafi verið fyrstu merkin um að maður hennar væri alvarlega veikur
Rekinn fyrir ellefu mánuðum en Úlfarnir hafa áhuga á honum aftur
Gunnar Heiðar er nýr þjálfari HK
Forsjárlaus 16 ára unglingur dæmdur fyrir ítrekaðar líkamsárásir gegn strætóbílstjóra
Albert telur að verið sé að aumingjavæða unga íslenska drengi og tekur dæmi
Norðmaður sakaður um kynþáttaníð eftir að hafa sett út á andremmu andstæðings
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Albert telur að verið sé að aumingjavæða unga íslenska drengi og tekur dæmi
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Norðmaður sakaður um kynþáttaníð eftir að hafa sett út á andremmu andstæðings

Norðmaður sakaður um kynþáttaníð eftir að hafa sett út á andremmu andstæðings
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Þetta voru nöfnin sex sem United skoðaði að ráða áður en Ten Hag var rekinn
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Ívar Orri sá besti að mati leikmanna
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Hinn afar spennandi stjóri á óskalistanum á Spáni

Hinn afar spennandi stjóri á óskalistanum á Spáni
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Mættur til æfinga með Arsenal á nýjan leik

Mættur til æfinga með Arsenal á nýjan leik
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Kemur sá umdeildi og bjargar málunum?
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Ofurtölvan stokkar spilin – Arsenal pakkar deildinni saman og United gæti náð Meistaradeildarsæti

Ofurtölvan stokkar spilin – Arsenal pakkar deildinni saman og United gæti náð Meistaradeildarsæti
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Southgate útilokar ekki að taka að sér starf á Englandi
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Neville alls ekki sannfærður um leikmann United – „Hann er langt á eftir“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Góður liðsstyrkur til Valsara

Góður liðsstyrkur til Valsara
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Segir Hermann hafa verið fjórða mann á blaði Vals og nefnir þá þrjá sem voru á undan

Segir Hermann hafa verið fjórða mann á blaði Vals og nefnir þá þrjá sem voru á undan
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Daníel Leó lýsir tilfinningaþrunginni stundu – „Erfitt að lýsa þessu“
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Syrgja táning eftir skelfilegt fjórhjólaslys um helgina
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Eru áhugasamir um Kane sem er opinn fyrir nýju ævintýri

Eru áhugasamir um Kane sem er opinn fyrir nýju ævintýri
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Balotelli fagnar því að þjálfari Mikaels hafi verið rekinn um helgina – Þolir ekki Vieira
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Bonnie Blue opnar sig um hverjir eru þeir bestu og verstu í rúminu
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Skoða lausnir varðandi Rashford – Gætu klárað dæmið í janúar ef hann samþykkir þetta
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Varpa ljósi á afar óhugnanlegt atvik í London – Beindi byssu að þekktum leikmanni á fjölfarinni götu

Varpa ljósi á afar óhugnanlegt atvik í London – Beindi byssu að þekktum leikmanni á fjölfarinni götu
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Slot með augastað á leikmanni sem er nýkominn til Lundúnaliðsins

Slot með augastað á leikmanni sem er nýkominn til Lundúnaliðsins
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Heimi Guðjónssyni heitt í hamsi – „Svo mætir Arnar Sveinn, grjóthaltu bara kjafti“
433Sport
Í gær

Van Dijk svarar Wayne Rooney og sakar hann um leti

Van Dijk svarar Wayne Rooney og sakar hann um leti
433Sport
Í gær
Yamal hættur með kærustunni – „Vill taka fram að sögurnar um framhjáhald eru ekki sannar“
433Sport
Í gær
Declan Rice útskýrir af hverju hann benti til himna í gær – „Ég elskaði hana innilega“
433Sport
Í gær

Rúnar setti blekið á blað í miðjum þjálfarastormi á Íslandi – „Aldrei verið þannig að ég bíði eftir að einhver annar verði rekinn“

Rúnar setti blekið á blað í miðjum þjálfarastormi á Íslandi – „Aldrei verið þannig að ég bíði eftir að einhver annar verði rekinn“
433Sport
Í gær

Valur staðfestir Hermann Hreiðarsson sem nýjan þjálfara – „Við lögðum áherslu á faglegt ferli“

Valur staðfestir Hermann Hreiðarsson sem nýjan þjálfara – „Við lögðum áherslu á faglegt ferli“
433Sport
Í gær
Stjörnumenn séu að leita í uppskriftarbókina í Fossvogi og Kópavogi – „Gera væntanlega þá kröfu“
433Sport
Í gær
Sean Dyche brjálaður – Skoraði United ólöglegt mark í gær?