Íslandsvinur lést í miðjum leik um helgina – Sjáðu atvikið þegar allir fengu þessar hræðilegu fréttir

Knattspyrnuheimurinn syrgir eftir að Mladen Žižović, þjálfari Radnicki 1923 í serbnesku úrvalsdeildinni, lést skyndilega á sunnudagskvöld eftir að hafa fengið hjartaáfall á hliðarlínunni í leik gegn Mladost.
Žižović, sem var 44 ára, hrundi niður eftir 22 mínútna leik og var strax fluttur á sjúkrahús eftir að hafa fengið læknisaðstoð á vellinum.
Leikurinn var stöðvaður þegar atvikið átti sér stað en hófst á ný áður en dómarinn ákvað að stöðva hann endanlega þegar fréttirnar bárust að hann væri látinn.
Žižović var nýkominn til Radnicki 1923 og var leikurinn aðeins hans þriðji við stjórnvölinn eftir að hann var ráðinn 23. október.
Hann lagði sjálfur skóna á hilluna árið 2016 eftir farsælan leikmannsferil. Zizovic var þjálfari Borac Banja Luka á síðustu leiktíð og mætti Víkingi í Sambandsdeildinni á Kópavogsvelli.
🇧🇦🇷🇸 | Sırbistan Süper Ligi ekibi Radnicki 1923’ün teknik direktörü Mladen Zizovic, deplasmanda oynanan Mladost Lucani maçı sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
