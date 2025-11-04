Harðneitar fyrir að hafa haldið framhjá með þessari konu á Ítalíu

Ítalska áhrifavaldinn Anna Gegnoso hefur orðið miðpunktur orðrómsins í kringum sambandsslit Lamine Yamal og argentínsku söngkonunnar Nicki Nicole.
Um helgina sendi Yamal, leikmaður Barcelona, skilaboð til spænska blaðamannsins og YouTube-stjörnunnar Javier de Hoyos þar sem hann staðfesti að þriggja mánaða sambandinu væri lokið.
Það hefur vakið nýjar sögusagnir um tengsl Jamal við hinn 20 ára Gegnoso, sem er mikil aðdáandi fótbolta og fylgdist meðal annars með leik Barcelona gegn Las Palmas á síðasta tímabili.
Hún hefur einnig verið virk á samfélagsmiðlum þar sem hún hefur tjáð sig um ástríðu sína fyrir ítölsku og spænsku knattspyrnuliðunum.
Javier de Hoyos, sem stjórnar sjónvarpsþættinum D Corazon á La 1, sagði þegar hann las upp skilaboðin. „Lamine segir að þau séu ekki lengur saman og að það tengist ekki neinni ótrúmennsku.“
Hann bætti við: „Lamine sagði mér að ferðin til Ítalíu hafi ekkert með þetta að gera. Hann var ekki lengur með Nicki þegar hann fór og hefur ekki verið með neinni annarri.“
Yamal virðist því afneita alfarið öllum sögusögnum um að hann hafi haldið fram hjá með ítalska áhrifavaldinum.