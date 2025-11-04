Gagnrýnir þessa fjóra leikmenn United og segir að þeir eigi að bera liðið uppi

Gary Neville hefur gagnrýnt Manchester United fyrir að treysta á aldraðan hrygg í liðinu eftir að liðið tapaði stigum í 2-2 jafntefli gegn Nottingham Forest um helgina.
Eftir þrjá sigurleiki í röð gegn Sunderland, Liverpool og Brighton misstu lærisveinar Ruben Amorim tökin í síðari hálfleik á City Ground, þar sem þeir fengu á sig tvö mörk á tveimur mínútum.
Amad Diallo tryggði United stig með frábæru marki á 81. mínútu, en liðið féll úr 5. í 8. sæti í ensku úrvalsdeildinni.
Neville, fyrrverandi fyrirliði United, sagði í viðtali við The Overlap að lykilmenn liðsins hefðu brugðist: „Þegar ég kom fyrst inn í liðið vorum við með hrygg sem samanstóð af Schmeichel, Bruce, Pallister, Keane og Cantona, menn sem báru liðið á herðum sér í hverri viku,“ sagði Neville.
„Ég held að Maguire og De Ligt ættu að standa sig miklu betur, miðað við reynsluna sem þeir hafa. Casemiro og Bruno Fernandes líka, þeir eiga að vera burðarásar liðsins.“
Neville bætti við, „Þessi miðja, frá varnarlínu til sóknar, er orðin gömul og ætti að halda þessu liði mun betur saman. Þeir verða að sýna forystu eins og Liverpool gerir.“