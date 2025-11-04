Carragher telur að Slot verði að taka á þessu ótrúlega vandamáli

Jamie Carragher hefur varað Arne Slot við að hann standi frammi fyrir ótrúlegu vandamáli í sóknarlínu Liverpool sem hann verði að leysa til að rétta við gengi liðsins á tímabilinu.
Liverpool vann sinn fyrsta deildarleik í fimm umferðum þegar liðið sigraði Aston Villa 2-0 á laugardag og lyfti sér þar með upp í þriðja sæti en er enn í óstöðugu gengi.
Arne Slot staðfesti á mánudag að Alexander Isak væri enn ekki tilbúinn eftir nárameiðsli og myndi missa af Meistaradeildarleiknum gegn Real Madrid á þriðjudagskvöld.
Carragher sagði í Monday Night Football að jafnvel þegar Isak snýr aftur verði erfitt að taka sætið af Hugo Ekitike, sem hefur verið í frábæru formi.
„Ég skil vel að þetta sé erfitt. Það var alltaf áhyggjuefni að kaupa tvo framherja á svipuðum aldri sem báðir vilja spila í sömu stöðu,“ sagði hann.
„Ekitike hefur treyjuna núna, hann er að spila vel og Isak gæti jafnvel grætt á því að byggja upp formið sitt á æfingasvæðinu.“
Ekitike hefur skorað sex mörk og lagt upp eitt í 14 leikjum á tímabilinu.