Arteta kvartar undan álagi á liði sínu og krefst þess að deildin geri breytingar

Mikel Arteta hefur hvatt knattspyrnuyfirvöld til að sýna Arsenal meiri virðingu vegna öryggis leikmanna eftir að beiðni félagsins um að færa leik í deildarbikarnum gegn Crystal Palace var hafnað.
Staðfest var á mánudag að Arsenal muni mæta Palace á Emirates þriðjudaginn 23. desember kl. 20:00, þrátt fyrir að leikurinn hafi upphaflega átt að fara fram 16. eða 17. desember.
Arsenal óskaði eftir því að leikurinn yrði spilaður fyrr, þar sem nýr leikdagur gefur aðeins 53 klukkustunda hvíld frá leik liðsins gegn Everton 21. desember.
Arteta benti á að liðið væri nú þegar án sjö leikmanna vegna meiðsla, þar á meðal Martin Ødegaard, Noni Madueke, Gabriel Jesus, Kai Havertz og Viktor Gyökeres.
„Við erum með sjö leikmenn meidda, þannig að ég veit ekki hvaða breidd menn eru að tala um,“ sagði Arteta fyrir Meistaradeildarleikinn gegn Slavia Prag.
„Ef við ætlum að spila á þriggja daga fresti viljum við fá virðingu. Þetta er einfaldlega ósanngjarnt. Ég vona að deildin breyti leikdagnum gegn Everton, það er eina sanngjarna lausnin.“