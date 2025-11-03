Van Dijk svarar Wayne Rooney og sakar hann um leti

Virgil van Dijk hefur svarað Wayne Rooney eftir að sá fyrrverandi landsliðsfyrirliði Englands gagnrýndi leiðtogahlutverk hans og Mohamed Salah í slæmu gengi Liverpool að undanförnu.
Rooney sagði að líkamsjátning og viðmót þeirra tveggja væru alvarlegt áhyggjuefni, en Van Dijk brást við eftir 2-0 sigur Liverpool á Aston Villa um helgina.
„Ég heyrði ekkert frá honum í fyrra,“ sagði fyrirliðinn.
„Það særir mig ekki, en þessi gagnrýni er dálítið löt. Það er auðvelt að kenna öðrum um, en við vinnum allir saman. Þegar gengur vel heyrir enginn slíkt.“
Hann bætti við að hann bæri engin illindi til Rooney: „Hann hefur rétt á sinni skoðun, þetta er hans starf. Ég tek því ekki persónulega.“
Van Dijk sagði að leikmenn Liverpool væru vanir athyglinni. „Þegar gengur vel erum við sagðir leiðtogar, þegar gengur illa erum við vandamálið.“