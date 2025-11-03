Skrifar fallega færslu um pabba sinn eftir að hann opnaði sig fyrir helgi – „Þú ert fyrirmynd og besti faðir sem hægt er að eiga“

Dóttir Paul Scholes, Alicia, skrifaði fallega og tilfinningaþrungna færslu á samfélagsmiðlum eftir að faðir hennar opnaði sig um sambandið við son sinn, Aiden, sem er með einhverfu.
Fyrrverandi leikmaður Manchester United sagði í þættinum Stick to Football að hann hefði dregið sig í hlé frá vinnu til að verja meiri tíma með 20 ára syni sínum, sem sé nú í forgangi í lífi hans.
Alicia, 24 ára, hrósaði föður sínum á Instagram fyrir hugrekki sitt og óeigingirni. „Ég þekki engan sem hatar að tala um sjálfan sig meira en þú! Ég get aðeins ímyndað mér hvað það var erfitt að tala um Aidie og raunveruleika sem er mjög, mjög erfiður. Þú hefur alltaf sett okkur börnin í fyrsta sæti og samt náð að vinna ótrúlega mikið og áorka öllu sem þú hefur gert. Það er ótrúlegt,“ sagði Alicia.
Hún bætti við: „Það sem ég er stoltust af er að vera dóttir þín. Þú ert fyrirmynd og besti faðir sem hægt er að eiga.“
Fyrrverandi liðsfélagi Scholes hjá Manchester United, David Beckham, svaraði færslunni með orðunum: „Fullkomin orð um einstakan föður þinn.“
Alicia, sem leikur í netbolta, hefur átt farsælan feril og vann Netball Super Cup með London Pulse í júlí 2025, fyrsta titil félagsins í sögu þess.