Norðmaður sakaður um kynþáttaníð eftir að hafa sett út á andremmu andstæðings

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 3. nóvember 2025 18:00

Fyrrverandi leikmaður Middlesbrough, Didier Digard, sem nú stýrir Le Havre, hefur sakað leikmann Toulouse, Aaron Donnum, um viðbjóðslega kynþáttafordóma í leik liðanna um helgina.

Atvikið átti sér stað þegar Donnum, norskur kantmaður, sveiflaði hendinni fyrir framan nefið á Simon Ebonog, leikmanni frá Kamerún.

Digard taldi þetta augljóst kynþáttaníð en Donnum sagðist aðeins hafa verið að gefa í skyn að andremma Ebonog væri slæm.

„Þetta fer langt út fyrir fótboltann,“ sagði Digard eftir leikinn.

„Ef þetta á ekki að vera kynþáttaníð, hvað er það þá? Að segja leikmanni mínum að hann sé andfúll? Við vitum öll hvað svona bending þýðir. Þetta er viðbjóðslegt.“

Hann gagnrýndi jafnframt að atvikið hafi ekki verið tekið fyrir af dómurum né VAR: „Ef við notum VAR fyrir mark, ættum við líka að geta notað það til að vernda leikmenn gegn svona hegðun.“

Donnum hafnaði hins vegar alfarið ásökununum: „Það er galið að segja að ég sé rasisti. Ég fann bara vonda andfýlu og brást við það hafði ekkert með kynþátt að gera.“

