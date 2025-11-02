Vandræði Xavi Simons halda áfram – Niðurlægður í gær

Xavi Simons upplifði erfitt kvöld þegar hann var tekinn af velli eftir að hafa komið inn sem varamaður í tapi Tottenham gegn Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.
Simons, sem kostaði Tottenham 52 milljónir punda síðasta sumar, hóf leikinn á bekknum en kom inn á sem varamaður eftir að Lucas Bergvall meiddist snemma í leiknum.
Hinn 22 ára gamli leikmaður átti erfitt uppdráttar, var kominn með gula spjaldið og missti taktinn í leik sínum. Thomas Frank, stjóri Spurs, ákvað því að skipta honum út á 73. mínútu fyrir Wilson Odobert.
Simons gekk af velli niðurlútur á meðan Tottenham tókst ekki að jafna metin. Joao Pedro tryggði Chelsea sigurinn með marki á 34. mínútu, fimmta sigur liðsins í röð gegn Spurs.
Frank sagði eftir leik að ákvörðunin hefði verið vegna þreytu: „Hann spilaði á miðvikudag og vantaði ferskleika það var ekkert meira í því.“