Salah skrifaði sig í sögubækur Liverpool í gær

Mohamed Salah skrifaði nýjan kafla í sögu Liverpool á laugardagskvöldið þegar hann skoraði sitt 250. mark fyrir félagið í 2-0 sigri á Aston Villa á Anfield.
Markið kom eftir klaufaleg mistök hjá Emiliano Martinez, sem reyndi að spila út frá marki en sendi boltann beint á Salah.
Egyptinn tók við boltanum og kláraði með hægri fæti sínum til að tryggja forystu fyrir heimamenn.
Þetta var fimmta mark Salah á tímabilinu og annað í röð eftir að hann skoraði einnig gegn Brentford í síðustu viku.
Salah, sem kom til Liverpool frá Roma árið 2017 fyrir 39 milljónir punda, er aðeins þriðji leikmaðurinn í sögu félagsins til að ná 250 mörkum, á eftir goðsögnunum Ian Rush og Roger Hunt.
Fyrsta mark hans fyrir Liverpool kom í 3-3 jafntefli gegn Watford í ágúst 2017.