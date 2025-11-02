Er allt í klessu hjá Tottenham? – Sjáðu þegar tveir leikmenn liðsins neituðu að taka í hönd Thomas Frank

Thomas Frank viðurkenndi að hann hafi verið mjög sár eftir að Tottenham náði sínu lægsta expected-goals meti frá upphafi mælingarinnar í ensku úrvalsdeildinni, einungis 0.05 xG í tapi gegn Chelsea.
Stuðningsmenn Spurs lýstu gremju sinni með háværum bauli í leikslok, og Frank sagðist „100 prósent skilja“ viðbrögðin.
Eftir leik gekk hann eins og venjulega um völlinn til að þakka áhorfendum fyrir stuðninginn, en myndband sýndi leikmennina Djed Spence og Micky van de Ven hunsa hann þegar hann reyndi að tala við þá. Spence veifaði jafnvel höndunum í pirringi á leið í klefann.
„Leikmennirnir eru auðvitað svekktir,“ sagði Frank.
„Þeir vilja vinna og spila vel. Ég skil það vel. Við verðum að vera stöðugir bæði í sigri og tapi. Það er alltaf skemmtilegra þegar við vinnum.“
Hann bætti við að þetta væri „ekkert stórmál“.