Stórstjarna riftir samningi eftir skamma dvöl í sjöundu efstu deild

Fyrrum úrvalsdeildarframherjinn Charlie Austin hefur yfirgefið Basingstoke Town aðeins tveimur mánuðum eftir að hafa gengið til liðs við félagið í sjöundu efstu deild Englands.
Austin, 36 ára, samdi við Basingstoke í ágúst eftir að hafa yfirgefið AFC Totton í júlí.
Samkvæmt samkomulagi áttu stuðningsmenn félagsins að standa straum af launum hans í gegnum sérstakt fjármögnunarátak.
Hann skoraði í sínum fyrsta leik og lék alls fjóra leiki fyrir liðið áður en hann meiddist gegn Hungerford Town.
Eftir meiðslin óskaði Austin sjálfur eftir því að greiðslur frá stuðningsmönnum yrðu stöðvaðar, þar sem hann gæti ekki spilað meira vegna meiðslanna.
Basingstoke staðfesti brotthvarf hans í yfirlýsingu á föstudag. Austin lék áður með liðum á borð við Southampton, Queens Park Rangers og Burnley í ensku úrvalsdeildinni og er enn einn þekktasti leikmaðurinn sem spilað hefur í neðri deildum á Englandi.