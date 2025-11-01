Staðfest að aðeins einn leikur verður á öðrum degi jóla – Svona verður dagskráin í kringum jól og áramót

Það verður aðeins einn leikur í ensku úrvalsdeildinni annan í jólum í ár þegar Manchester United tekur á móti Newcastle á Old Trafford klukkan 20:00, samkvæmt opinberri tilkynningu úrvalsdeildarinnar.
Með því staðfestist f um að hefðbundin jóladagskrá deildarinnar muni í raun hverfa þetta árið. Allir aðrir leikir 18. umferðar verða leiknir frá og með 27. desember og fram yfir áramót til að koma til móts við sjónvarpsútsendingar.
Leikurinn milli United og Newcastle verður sýndur beint á Sky Sports og markar í raun endalok þessarar sögulegu hefðar sem hefur verið hluti af enska fótboltanum síðan á nítjándu öld.
Breytingarnar ná til leikjaveikna 18, 19 og 20 – frá 26. desember til 8. janúar þar sem enska úrvalsdeildin leitast við að aðlaga dagskrána að aukinni leikjaálagi og sjónvarpskröfum yfir hátíðarnar.