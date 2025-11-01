Kemur Arnar þjóðinni á óvart með þessu á næstu dögum? – „Arnar er þannig“

Hörður Snævar Jónsson fór með Helga Fannari Sigurðssyni yfir fréttir vikunnar í Íþróttavikunni hér á 433.is.
Viktor Bjarki Daðason er nafn sem Íslendingar, og fleiri, eiga sennilega eftir að sjá mikið af á næstu árum. Hann er kominn inn í aðallið FC Kaupmannahafnar 17 ára gamall og hefur þegar skorað tvö mörk, þar af eitt gegn Dortmund í Meistaradeildinni.
„Sjálfstraustið er uppi í rjáfri hjá kappanum, farinn að slá í gegn hjá stærsta liði Norðurlandanna 17 ára gamall. Það er hrikalega gaman að fylgjast með þessu,“ sagði Hörður.
„Ég geri ráð fyrir að við sjáum hann allavega í U-21 árs landsliðinu í næsta verkefni. Arnar Gunnlaugsson er líka alveg þannig að hann gæti alveg tekið hann inn. Við vitum að einn framherji frá síðasta verkefni, Sævar Atli, dettur út vegna meiðsla. Það þarf að fylla það og Orri (Steinn) er ekki kominn á lappir enn þá. Ég yrði ekkert hissa á ef Arnar Gunnlaugsson komi honum þar fyrir,“ sagði hann enn fremur, en Viktor Bjarki hefur undanfarið verið í U-19 ára landsliðinu.
