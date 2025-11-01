fbpx
Laugardagur 01.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Telur hann eiga skilið endurkomu í enska landsliðið – Lék síðast fyrir sjö sárum

90 Mínútur

Íþróttavikan: Rúnar Kristins gerir upp tímabilið og skorar á KSÍ

433
433Sport

Guardiola líkir enska boltanum við NBA – Þetta er ástæðan

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 1. nóvember 2025 13:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Pep Guardiola segir enska úrvalsdeildin hafa endurheimt jafnvægið eftir ár þar sem Manchester City og Liverpool hafi verið ofan við öll önnur lið.

City hefur unnið sex af síðustu átta titlum en er nú sex stigum á eftir toppliði Arsenal fyrir leikinn gegn Bournemouth á sunnudag.

Guardiola, sem er mikill körfuboltaáhugamaður, líkti stöðunni við NBA-deildina þar sem sjö mismunandi lið hafa orðið meistarar á síðustu sjö árum.

„Ég man þegar ég var í München, þá heyrði ég alltaf að í Englandi væri það erfiðasta deildin, allir gætu unnið alla,“ sagði hann.

„Kannski breyttum við og Liverpool því með stöðugleika og yfir 90 stigum á hverju tímabili. Nú er úrvalsdeildin aftur orðin þannig, allir geta unnið alla. Það er gott fyrir áhorfendur og fyrir leikina sjálfa.“

„Þetta er að verða aðeins eins og NBA.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Guardiola líkir enska boltanum við NBA – Þetta er ástæðan
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Telur hann eiga skilið endurkomu í enska landsliðið – Lék síðast fyrir sjö sárum
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
„Það léttir á öllu, það er bara svart og hvítt“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Stórstjarna riftir samningi eftir skamma dvöl í sjöundu efstu deild
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Valur riftir samningi Lundemo
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
John Terry með fast skot á Tottenham fyrir leik kvöldsins – Ætlar að mæta mínútu fyrir leik en samt skoða alla söguna
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Staðfest að aðeins einn leikur verður á öðrum degi jóla – Svona verður dagskráin í kringum jól og áramót
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Kemur Arnar þjóðinni á óvart með þessu á næstu dögum? – „Arnar er þannig“

Mest lesið

Óttar Guðmundsson skrifar: Búðarrölt lögreglustjórans
Bandaríkjamenn íhuga að banna vinsælan netbeini – Ástæðan er þessi
Lögreglumaður á vakt í Eyjum skipti sér af ágreiningi sem var ekki lögreglumál – Persónulega tengdur öðrum aðilanum
Gjaldþrota en þarf samt að borga námslánið
Orðið á götunni: Svona gerir maður ekki

Nýlegt

Kristófer segir illa farið með 65 ára starfsmann á Landakoti – Fengin á fund með blekkingum
Eiginkona leikarans segir að þetta hafi verið fyrstu merkin um að maður hennar væri alvarlega veikur
Milljónaráðgjafinn Þórunn tórði ekki lengi hjá ríkislögreglustjóra – Glænýjum ráðningasamningi sagt upp
Sævar er 13 árum eldri á vinstri myndinni – Þetta gerði hann til að ná fram þessari ótrúlegu breytingu
OnlyFans-stjarna vekur athygli á Íslandi
Kemur Arnar þjóðinni á óvart með þessu á næstu dögum? – „Arnar er þannig“
Eiður Ben frá Breiðablik til Þórs – Á að aðstoða Sigga Höskulds
Rúnar sendir pillu niður í Laugardal – „Það er það sem mér finnst alltaf svo skrýtið með KSÍ“
Langskotið og dauðafærið – Halda vandræði Liverpool áfram?
Enska úrvalsdeildin sendir frá sér yfirlýsingu
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Langskotið og dauðafærið – Halda vandræði Liverpool áfram?
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Enska úrvalsdeildin sendir frá sér yfirlýsingu

Enska úrvalsdeildin sendir frá sér yfirlýsingu
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Liverpool til í að taka á sig alvöru launapakka
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Ömurlegt atvik vekur óhug – Hjúkrunarfræðinemi höfuðkúpubrotinn eftir árás
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Hafnaði þessum fjórum ensku liðum áður en hann valdi United

Hafnaði þessum fjórum ensku liðum áður en hann valdi United
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Óttast um Yamal – Gæti orðið þrátlátt

Óttast um Yamal – Gæti orðið þrátlátt
Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Rashford bregst við færslu frá leikmanni Arsenal
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Auðmjúka stjarnan á Íslandi – „Er bara eins og gaur út sveitinni“

Auðmjúka stjarnan á Íslandi – „Er bara eins og gaur út sveitinni“
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Hættur í fótbolta 27 ára og tekur algjöra U-beygju í lífinu
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Gæti tekið þátt um helgina
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Kemur í ljós á þriðjudag hvaða liðum Ísland mætir í undankeppni HM

Kemur í ljós á þriðjudag hvaða liðum Ísland mætir í undankeppni HM
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Styttist óðum í endurkomu Paul Pogba

Styttist óðum í endurkomu Paul Pogba
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Arteta útilokar ekki að lið fari að draga sig út úr keppnum – Palace á að spila þrjá leiki á fimm dögum
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Lammens gerir lítið úr lagi sem er sungið um hann – „Áður en ég verð nefndur í sömu setningu og hann“
433Sport
Í gær

Óskar Smári ráðinn þjálfari Stjörnunnar

Óskar Smári ráðinn þjálfari Stjörnunnar
433Sport
Í gær
Vestri hefur áhuga á að ráða Túfa
433Sport
Í gær
ÍA staðfestir þriggja ára samning Gísla Eyjólfssonar – Fjölskyldan flytur á Akranes
433Sport
Í gær
Ummæli Wayne Rooney vekja athygli – Drepleiddist á bestu árum sínum hjá United
433Sport
Í gær

Gísli Eyjólfsson verður leikmaður ÍA í dag

Gísli Eyjólfsson verður leikmaður ÍA í dag
433Sport
Í gær

Andri Hrafn fer yfir einkenni sem geta gert vart við sig eftir harmleik eins og átti sér stað í sumar: „En einnig afneitun og breytta sjálfsmynd“

Andri Hrafn fer yfir einkenni sem geta gert vart við sig eftir harmleik eins og átti sér stað í sumar: „En einnig afneitun og breytta sjálfsmynd“
433Sport
Í gær
Ekki öruggt að Hermann Hreiðarsson taki við Val – Eiður Smári nefndur til sögunnar
433Sport
Í gær

Búist við að Rodgers geti fengið starf á Englandi innan tíðar

Búist við að Rodgers geti fengið starf á Englandi innan tíðar
433Sport
Í gær
Real Madrid öruggir á því að þeir hafi betur gegn Liverpool – Yrði áfall á Anfield
433Sport
Í gær
Íþróttavikan: Rúnar Kristins gerir upp tímabilið og skorar á KSÍ
433Sport
Í gær

Gareth Owen ráðinn tæknilegur ráðgjafi Vals

Gareth Owen ráðinn tæknilegur ráðgjafi Vals
433Sport
Í gær

Svona væri staðan ef föst leikatriði væru tekin úr jöfnunni – Arsenal og United væru í djúpum skít

Svona væri staðan ef föst leikatriði væru tekin úr jöfnunni – Arsenal og United væru í djúpum skít
433Sport
Í gær
Allt í apaskít vegna félagaskipta Zubimendi til Arsenal – Dómsmál að fara í gang á Spáni
433Sport
Í gær
Upplýsa um atkvæði í samningi Harvey Elliott sem opnar fyrir endurkomu til Liverpool