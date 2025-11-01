fbpx
Laugardagur 01.nóvember 2025

Nýr leikmaður United fær stuðningsmennina á sitt band – Mynd frá því þegar hann var þriggja ára fer í loftið

90 Mínútur

Íþróttavikan: Rúnar Kristins gerir upp tímabilið og skorar á KSÍ

433
433Sport

Ferilinn gæti verið á enda – Riftir samningi í Mexíkó eftir þrjá mánuði

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 1. nóvember 2025 15:30

Aaron Ramsey / Getty

Aaron Ramsey hefur yfirgefið mexíkóska félagið Pumas eftir aðeins þrjá mánuði hjá liðinu.

Samkvæmt ESPN ákvað 34 ára miðjumaðurinn að rifta samningi sínum við félagið, sem gilti til 2026, eftir enn eitt meiðsli fyrr í mánuðinum.

Ramsey hafði þegar verið að glíma við langvarandi meiðsli sem hann hlaut hjá uppeldisfélagi sínu Cardiff áður en hann gekk til liðs við Pumas.

Walesverjinn, sem áður lék með Arsenal og varð goðsögn þar, náði aðeins sex leikjum með Pumas og skoraði eitt mark áður en hann ákvað að yfirgefa félagið.

Ramsey hefur átt erfitt síðustu ár vegna endurtekinna meiðsla og persónulegra vandamála utan vallar, en framtíð hans í knattspyrnunni er nú óviss.

Nýr leikmaður United fær stuðningsmennina á sitt band – Mynd frá því þegar hann var þriggja ára fer í loftið
Ein skærasta stjarna Englands ræðir kynhneigð sína í fyrsta sinn
„Ég get ekki haldið áfram og sagst vilja gera það sama og í fyrra“
Telur hann eiga skilið endurkomu í enska landsliðið – Lék síðast fyrir sjö sárum
Guardiola líkir enska boltanum við NBA – Þetta er ástæðan
„Það léttir á öllu, það er bara svart og hvítt“
Stórstjarna riftir samningi eftir skamma dvöl í sjöundu efstu deild

Kemur Arnar þjóðinni á óvart með þessu á næstu dögum? – „Arnar er þannig“
Eiður Ben frá Breiðablik til Þórs – Á að aðstoða Sigga Höskulds
Rúnar sendir pillu niður í Laugardal – „Það er það sem mér finnst alltaf svo skrýtið með KSÍ“
Langskotið og dauðafærið – Halda vandræði Liverpool áfram?
Enska úrvalsdeildin sendir frá sér yfirlýsingu
Liverpool til í að taka á sig alvöru launapakka
Ömurlegt atvik vekur óhug – Hjúkrunarfræðinemi höfuðkúpubrotinn eftir árás
Hafnaði þessum fjórum ensku liðum áður en hann valdi United
Óttast um Yamal – Gæti orðið þrátlátt
Rashford bregst við færslu frá leikmanni Arsenal
Auðmjúka stjarnan á Íslandi – „Er bara eins og gaur út sveitinni“
Hættur í fótbolta 27 ára og tekur algjöra U-beygju í lífinu
Gæti tekið þátt um helgina
Kemur í ljós á þriðjudag hvaða liðum Ísland mætir í undankeppni HM
Styttist óðum í endurkomu Paul Pogba
Arteta útilokar ekki að lið fari að draga sig út úr keppnum – Palace á að spila þrjá leiki á fimm dögum
Lammens gerir lítið úr lagi sem er sungið um hann – „Áður en ég verð nefndur í sömu setningu og hann“
Óskar Smári ráðinn þjálfari Stjörnunnar
Vestri hefur áhuga á að ráða Túfa
ÍA staðfestir þriggja ára samning Gísla Eyjólfssonar – Fjölskyldan flytur á Akranes
Ummæli Wayne Rooney vekja athygli – Drepleiddist á bestu árum sínum hjá United
Gísli Eyjólfsson verður leikmaður ÍA í dag
Andri Hrafn fer yfir einkenni sem geta gert vart við sig eftir harmleik eins og átti sér stað í sumar: „En einnig afneitun og breytta sjálfsmynd“
Ekki öruggt að Hermann Hreiðarsson taki við Val – Eiður Smári nefndur til sögunnar
Búist við að Rodgers geti fengið starf á Englandi innan tíðar
Real Madrid öruggir á því að þeir hafi betur gegn Liverpool – Yrði áfall á Anfield
Íþróttavikan: Rúnar Kristins gerir upp tímabilið og skorar á KSÍ