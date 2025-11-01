Ferilinn gæti verið á enda – Riftir samningi í Mexíkó eftir þrjá mánuði

Aaron Ramsey hefur yfirgefið mexíkóska félagið Pumas eftir aðeins þrjá mánuði hjá liðinu.
Samkvæmt ESPN ákvað 34 ára miðjumaðurinn að rifta samningi sínum við félagið, sem gilti til 2026, eftir enn eitt meiðsli fyrr í mánuðinum.
Ramsey hafði þegar verið að glíma við langvarandi meiðsli sem hann hlaut hjá uppeldisfélagi sínu Cardiff áður en hann gekk til liðs við Pumas.
Walesverjinn, sem áður lék með Arsenal og varð goðsögn þar, náði aðeins sex leikjum með Pumas og skoraði eitt mark áður en hann ákvað að yfirgefa félagið.
Ramsey hefur átt erfitt síðustu ár vegna endurtekinna meiðsla og persónulegra vandamála utan vallar, en framtíð hans í knattspyrnunni er nú óviss.