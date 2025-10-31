Lammens gerir lítið úr lagi sem er sungið um hann – „Áður en ég verð nefndur í sömu setningu og hann“

Senne Lammens, nýr markvörður Manchester United, segist ekki óttast mikla pressu sem fylgir því að verja mark liðsins, eitt umtalaðasta hlutverk í fótboltaheiminum.
Belginn, sem er 23 ára og hefur aðeins eitt tímabil í efstu deild að baki, tók við stöðunni eftir að Ruben Amorim fékk ekki að fá heimsmeistarann Emiliano Martínez frá Aston Villa á lokadegi félagaskiptagluggans.
„Auðvitað heyrir maður að það sé mikil pressa að spila fyrir þetta félag,“ sagði Lammens í viðtali við BBC Sport. „
En ég tek því fagnandi. Það er heiður að fá að spila fyrir svona stórt lið og eðlilegt að miklar væntingar fylgi því. Ég er ekki hræddur við það.“
Stuðningsmenn United hafa beðið lengi eftir stöðugleika í markinu eftir að bæði André Onana og Altay Bayındır misstu traustið. Lammens fékk rosalegar móttökur þegar hann hélt hreinu í sínum fyrsta leik, 4. október gegn Sunderland, og var hylltur með söngnum „Are you Schmeichel in disguise?“ – tilvísun í goðsögnina Peter Schmeichel.
„Ég heyrði það ekki í leiknum, en sá það eftir á,“ sagði Lammens brosandi.
„Það er ótrúlegt hrós, en ég þarf að sanna mig miklu meira áður en ég verð nefndur í sömu setningu og hann. Ég er bara Senne Lammens sem vill hjálpa liðinu sínu.“