Föstudagur 31.október 2025

Kemur í ljós á þriðjudag hvaða liðum Ísland mætir í undankeppni HM

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 31. október 2025 17:00

Mynd: DV/KSJ

Drátturinn hefst kl. 12:00 að íslenskum tíma og verður hægt að fylgjast með honum á vef UEFA.

Undankeppnin verður leikin í febrúar/mars, apríl og júní 2026.

Ísland verður í þriðja styrkleikaflokki í drættinum, en fjögur lið verða í hverjum riðli.

Sigurlið hvers riðils í A deild kemst beint á HM 2027 en liðin í öðru, þriðja og fjórða sæti fara í umspil með liðum úr B- og C-deildunum þar sem sjö sæti á HM verða í boði og auk þess eitt sæti í umspili milli heimsálfa.

Frekar upplýsingar um skipulag undankeppninnar má finna á vef UEFA

Hér að neðan má sjá styrkleikaflokkana fjóra.

Flokkur 1
Frakkland
Þýskaland
Spánn
Svíþjóð

Flokkur 2
Holland
England
Ítalía
Noregur

Flokkur 3
Danmörk
Austurríki
Ísland
Pólland

Flokkur 4
Slóvenía
Serbía
Úkraína
Írland

Ekki öruggt að Hermann Hreiðarsson taki við Val – Eiður Smári nefndur til sögunnar

Íþróttavikan: Rúnar Kristins gerir upp tímabilið og skorar á KSÍ

Gareth Owen ráðinn tæknilegur ráðgjafi Vals

Allt í apaskít vegna félagaskipta Zubimendi til Arsenal – Dómsmál að fara í gang á Spáni

Kona ákærð eftir ölvunarakstur – Fórnarlamb hennar missti löppina og var haldið sofandi

Stóra tilboðið til Salah frá Sádí Arabíu enn í gildi

Þetta eru tvær reglur sem United er með í leikmannakaupum – Lofar því að áfram verði fjárfest í hópnum

Fyrrum framherji United spáir því að Wirtz muni slá í gegn hjá Liverpool

Mætti á sína fyrstu æfingu með leikmönnum United í átta mánuði

Leita til lögfræðings eftir ógeðfelldar lygar á netinu með hjálp gervigreindar – Sonur þeirra átti að vera látinn og ung dóttir þeirra með krabbamein

Manchester-félögin og Arsenal á meðal áhugasamra um eftirsóttan bita

Svíkur loforð skömmu eftir að hann gaf það – Húðflúr vekur mikla athygli

