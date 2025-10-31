Kemur í ljós á þriðjudag hvaða liðum Ísland mætir í undankeppni HM

Drátturinn hefst kl. 12:00 að íslenskum tíma og verður hægt að fylgjast með honum á vef UEFA.
Undankeppnin verður leikin í febrúar/mars, apríl og júní 2026.
Ísland verður í þriðja styrkleikaflokki í drættinum, en fjögur lið verða í hverjum riðli.
Sigurlið hvers riðils í A deild kemst beint á HM 2027 en liðin í öðru, þriðja og fjórða sæti fara í umspil með liðum úr B- og C-deildunum þar sem sjö sæti á HM verða í boði og auk þess eitt sæti í umspili milli heimsálfa.
Frekar upplýsingar um skipulag undankeppninnar má finna á vef UEFA
Hér að neðan má sjá styrkleikaflokkana fjóra.
Flokkur 1
Frakkland
Þýskaland
Spánn
Svíþjóð
Flokkur 2
Holland
England
Ítalía
Noregur
Flokkur 3
Danmörk
Austurríki
Ísland
Pólland
Flokkur 4
Slóvenía
Serbía
Úkraína
Írland