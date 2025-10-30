fbpx
Fimmtudagur 30.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Engar líkur á að Slot fái sparkið

90 Mínútur

Íþróttavikan: Edda Sif og Gunni Birgis gera upp þétta fréttaviku – Matti Villa fer yfir ákvörðun sína

433
433Sport

Þorsteinn útskýrir ákvörðun sína – „Gott að koma inn fyrsta markinu“

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 30. október 2025 15:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Það vakti athygli einhverra að Emilía Kiær Ásgeirsdóttir hafi farið á punktinn og skorað þriðja mark Íslands gegn Norður-Írlandi í gær. Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari var spurður út í þetta eftir leik.

Karólína Lea Vilhjálmsdóttir gerði glæsilega í að vinna vítið og Emilía fór á punktinn og skoraði af öryggi, hennar fyrsta landsliðmark í tíunda landsleiknum.

„Mér fannst gott að láta Emilíu taka vítið, gott að koma inn fyrsta markinu sínu,“ sagði Þorsteinn.

Thelma Karen Pálmadóttir, leikmaður FH, lék þá sinn fyrsta landsleik aðeins 17 ára gömul. Líkt og Emilía kom hún inn á sem varamaður.

„Ég vildi gefa Thelmu mínútur. Ég þurfti að velja milli þriggja nýliða og fleiri en ég fór þessa leið og ég held að það hafi verið gott móment að gefa henni fyrstu mínúturnar á heimavelli. Hún var flott eftir að hún kom inn á og er framtíðar leikmaður í landsliðinu,“ sagði Þorsteinn.

Ísland vann leikinn 3-0 og einvígið samtals 5-0. Liðið verður því áfram í A-deild Þjóðadeildarinnar og er jafnframt í meiri möguleika á að komast á HM 2027.

Ítarlegt viðtal við hann er í spilaranum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Þorsteinn útskýrir ákvörðun sína – „Gott að koma inn fyrsta markinu“
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Svíkur loforð skömmu eftir að hann gaf það – Húðflúr vekur mikla athygli
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Engar líkur á að Slot fái sparkið
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Arsenal skrifaði söguna í gær
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Gerrard tekur að sér starf
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Viktor Bjarki heldur áfram að slá í gegn – Sjáðu mark hans í gær
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Sagðir færa áhuga sinn á næsta stig – Fyrrum samherjar hjá United gætu spilað saman á ný
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Tveir leikmenn kveðja Skagamenn

Mest lesið

Stúlkan sem sögð er andstæða Gretu Thunberg sækir um hæli í Bandaríkjunum
Mynd af matnum sem var til sölu vekur óhug – „Myndi ekki gefa hundi þetta“
Einar segir veðurspárnar hafa brugðist – „Mikil vonbrigði þessa vangeta reiknilíkananna og verulegt umhugsunarefni“
Soffía svarar Valtý: Þykir sérstakt að vinkona eiginkonu Geirfinns hafi aldrei hitt hann
Reykvíkingar svara háðsglósum Norðlendinga vegna snjókomunnar fullum hálsi – „Þetta er ekkert grín þó sumum finnist það“

Nýlegt

Sævar er 13 árum eldri á vinstri myndinni – Þetta gerði hann til að ná fram þessari ótrúlegu breytingu
OnlyFans-stjarna vekur athygli á Íslandi
Augu Kristínar opnuðust á föstudaginn: Sorgmædd þegar hún leit út um gluggann og sá hver kom út úr stigaganginum
Páll Óskar fékk taugaáfall þegar hann las nýja frétt um andlát vinar síns – „Ég gat ekki gert neitt. Ég gat varla staðið upp úr sófanum”
Ökuferð breyttist í martröð skammt frá Hvalfjarðargöngum
Sagðir færa áhuga sinn á næsta stig – Fyrrum samherjar hjá United gætu spilað saman á ný
Dóttir konunnar sem skemmtiferðaskipið skildi eftir rýfur þögnina
Fékk sér húðflúr á klósettinu á Laufeyjar tónleikum og endaði á spítala – „Þetta er hryllilega sárt“
Tveir leikmenn kveðja Skagamenn
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Slot opinberar hvað Van Dijk gerði eftir vonbrigðin í gær
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Viðtal í gær vekur athygli – Hjólaði í eigin leikmann og gaf í skyn að hann væri eigingjarn

Viðtal í gær vekur athygli – Hjólaði í eigin leikmann og gaf í skyn að hann væri eigingjarn
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Kominn með nóg af slæmu gengi og reynir aftur að fara
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Víðir furðar sig á orði sem Íslendingar nota í auknum mæli – „Þetta er tilfinningalaust stofnanamál“
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Fyrrum stórstjarna skiptir enn og aftur um vinnu

Fyrrum stórstjarna skiptir enn og aftur um vinnu
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Horfa til Haaland sem útilokar ekki að skipta yfir

Horfa til Haaland sem útilokar ekki að skipta yfir
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Ómar Ingi valdi hóp til æfinga
Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Hörmungar Liverpool halda áfram – Arsenal, Chelsea og City áfram og Newcastle henti Tottenham úr leik

Hörmungar Liverpool halda áfram – Arsenal, Chelsea og City áfram og Newcastle henti Tottenham úr leik
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Lék fyrsta landsleikinn 17 ára gömul – „Þetta var algjör draumur“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Guðrún: „Fannst við hafa yfirhöndina allan tímann“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Glódís með netta pillu: „Fyrst það er búið að eyða svona miklum peningum er svolítið skrýtið að það sé ekki hægt að nota völlinn“

Glódís með netta pillu: „Fyrst það er búið að eyða svona miklum peningum er svolítið skrýtið að það sé ekki hægt að nota völlinn“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Mynd af matnum sem var til sölu vekur óhug – „Myndi ekki gefa hundi þetta“

Mynd af matnum sem var til sölu vekur óhug – „Myndi ekki gefa hundi þetta“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Þorsteinn fór með landsliðið í ballett – „Mjög sérstakt að vera í þessum aðstæðum“
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Stóri Ange gæti snúið aftur – Yrði þriðja starfið á hálfu ári
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Einkunnir leikmanna Íslands eftir gott kvöld í Laugardalnum – Þrjár fá áttu

Einkunnir leikmanna Íslands eftir gott kvöld í Laugardalnum – Þrjár fá áttu
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Stelpurnar okkar áfram í A-deild eftir ansi sannfærandi sigur
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Ærandi þögn í klefanum hjá Liverpool
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Búnir að finna eftirmann Tudor
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Meiðslavandræði Tottenham aukast – Tíu leikmenn fjarverandi

Meiðslavandræði Tottenham aukast – Tíu leikmenn fjarverandi
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Þorsteinn gerir enga breytingu

Þorsteinn gerir enga breytingu
433Sport
Í gær
Allt sagt á suðupunkti hjá Real Madrid – Leikmenn ekki hrifnir af Alonso og hans regluverki
433Sport
Í gær

Ætla að gera annað áhlaup og reyna að fá Mainoo í janúar

Ætla að gera annað áhlaup og reyna að fá Mainoo í janúar
433Sport
Í gær
Lögreglan fer með í lið og fólk sem notar ólögleg streymi gæti fengið heimsókn
433Sport
Í gær
Er í fangelsi fyrir nauðgun og ræðir málin í fyrsta sinn – „Ég fæ enga sérmeðferð og vinn við það sama og aðrir“
433Sport
Í gær

Segir að ráðherralaun séu í boði fyrir Sigurð Egil á Akureyri sem er mjög eftirsóttur

Segir að ráðherralaun séu í boði fyrir Sigurð Egil á Akureyri sem er mjög eftirsóttur
433Sport
Í gær

Stórar breytingar á VAR í kortunum – Einnig verður settur tímarammi á innkast

Stórar breytingar á VAR í kortunum – Einnig verður settur tímarammi á innkast
433Sport
Í gær
Stuðningsmenn Arsenal halda að þetta sé árið þeirra – Sagan hins vegar ekki með í þeim í liði
433Sport
Í gær
Yamal að kaupa höllina eftir skilnað Shakiru og Pique