Þorsteinn útskýrir ákvörðun sína – „Gott að koma inn fyrsta markinu“

Það vakti athygli einhverra að Emilía Kiær Ásgeirsdóttir hafi farið á punktinn og skorað þriðja mark Íslands gegn Norður-Írlandi í gær. Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari var spurður út í þetta eftir leik.
Karólína Lea Vilhjálmsdóttir gerði glæsilega í að vinna vítið og Emilía fór á punktinn og skoraði af öryggi, hennar fyrsta landsliðmark í tíunda landsleiknum.
„Mér fannst gott að láta Emilíu taka vítið, gott að koma inn fyrsta markinu sínu,“ sagði Þorsteinn.
Thelma Karen Pálmadóttir, leikmaður FH, lék þá sinn fyrsta landsleik aðeins 17 ára gömul. Líkt og Emilía kom hún inn á sem varamaður.
„Ég vildi gefa Thelmu mínútur. Ég þurfti að velja milli þriggja nýliða og fleiri en ég fór þessa leið og ég held að það hafi verið gott móment að gefa henni fyrstu mínúturnar á heimavelli. Hún var flott eftir að hún kom inn á og er framtíðar leikmaður í landsliðinu,“ sagði Þorsteinn.
Ísland vann leikinn 3-0 og einvígið samtals 5-0. Liðið verður því áfram í A-deild Þjóðadeildarinnar og er jafnframt í meiri möguleika á að komast á HM 2027.
Ítarlegt viðtal við hann er í spilaranum.