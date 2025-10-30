Real Madrid höfðar mál gegn UEFA – Vilja skaðabætur vegna Ofurdeildarinnar

Real Madrid hefur tilkynnt að félagið muni höfða mál á hendur UEFA vegna afleiðinga misheppnuðu tilraunarinnar til að stofna Evrópsku ofurdeildina (Super League).
Árið 2021 olli hugmyndin miklu fjaðrafoki í fótboltaheiminum þegar Real Madrid, ásamt 11 öðrum stórliðum Evrópu, kynntu áform sín um að stofna nýja deild utan vébanda UEFA og FIFA.
Mikil mótmæli brutust út, sérstaklega í Englandi, þar sem stuðningsmenn mótmæltu harðlega og liðin drógu sig til baka, nema Real Madrid, Barcelona og Juventus.
Real Madrid hefur þó aldrei gefið upp á bátinn drauminn um slíka keppni og árið 2023 lögðu skipuleggjendur fram nýjar tillögur að 64 liða móti. Sama ár úrskurðaði Evrópudómstóllinn að bann UEFA við stofnun slíkrar keppni bryti gegn lögum Evrópusambandsins.
Nú hefur héraðsdómstóll í Madrid, Audiencia Provincial, hafnað áfrýjunum frá UEFA og öðrum stjórnum fótboltans. Þar með staðfesti dómurinn fyrri niðurstöðu um að UEFA hafi misnotað stöðu sína.
Samkvæmt yfirlýsingu Real Madrid hyggst félagið nú krefjast skaðabóta vegna málsins. Florentino Pérez forseti félagsins hefur lengi verið helsti málsvari Super League-hugmyndarinnar og segir markmiðið vera að vernda frelsi fótboltans í Evrópu.