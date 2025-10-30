fbpx
Fimmtudagur 30.október 2025

Þetta eru tvær reglur sem United er með í leikmannakaupum – Lofar því að áfram verði fjárfest í hópnum

Íþróttavikan: Edda Sif og Gunni Birgis gera upp þétta fréttaviku – Matti Villa fer yfir ákvörðun sína

Lýsir því hvernig hún varð fyrir hrottalegri árást frá karlmanni um liðna helgi – „Sneri sér svo við og sparkaði í mig"

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 30. október 2025 20:30

Fyrrverandi sjónvarpskona Sky Sports, Kirsty Gallacher, hefur lýst því hvernig hún varð fyrir ófyrirleitinni líkamsárás á götum miðborgar London, þar sem ókunnugur maður „sparkaði í hana eins og fótbolta“.

Atvikið átti sér stað síðastliðna helgi þegar Gallacher var á leið heim úr vinnu.

„Ég var að ganga frá vinnu að bílnum mínum, eins og ég geri flest kvöld,“ skrifaði 49 ára Gallacher á samfélagsmiðlum.

„Göturnar voru vel upplýstar og fullt af fólki í kring. Ég sá mann í svörtu ganga beint á móti mér. Ég tók varúðarskref til hliðar, en hann fór framhjá mér, sneri sér svo við og sparkaði í mig, beint í götuna, eins og hann væri að sparka í fótbolta.“

Gallacher segir árásina hafa átt sér stað um klukkan sjö að kvöldi fyrir framan vegfarendur. „Ég er enn í áfalli og með marbletti sem sanna þetta. Ég var ekki að gera neitt til að ögra. Ég var bara á leið heim til fjölskyldunnar minnar.“

Hún segir vitni hafa séð atvikið og komið henni til aðstoðar. „Nokkrar yndislegar stelpur komu strax hlaupandi til mín, en öryggisvörður á nálægri dyragæslu gerði ekkert, það voru mikil vonbrigði,“ sagði hún.

Gallacher, sem hóf feril sinn hjá Sky Sports á tíunda áratugnum og starfaði þar síðast til ársins 2018, sagði að árásin hefði verið algjörlega tilefnislaus. „Hvort sem hann átti í vandræðum með konur eða vildi bara ráðast á einhvern, þá er þetta einfaldlega ekki í lagi, aldrei í lagi.“

Lögregla í London rannsakar nú málið.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by KIRSTY GALLACHER (@gallacherkirsty)

