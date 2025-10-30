Gagnrýnir Slot og segir hann hreinlega hafa viljað tapa leiknum í gær

Jamie Redknapp, fyrrverandi leikmaður Liverpool, gagnrýndi Arne Slot harðlega eftir 3–0 tap liðsins gegn Crystal Palace í deildarbikarnum á miðvikudagskvöld. Liverpool hefur nú tapað sex af síðustu sjö leikjum í öllum keppnum og átt erfitt tímabil.
Oliver Glasner stillti upp sterku liði hjá Palace sem tryggði sér sigur með tveimur mörkum frá Ismaila Sarr og einu frá Yeremy Pino. Þetta var þriðji sigur Palace gegn Liverpool á tímabilinu, eftir sigra í Samfélagsskildinum og ensku úrvalsdeildinni.
Slot gerði tíu breytingar á byrjunarliðinu, þar af voru tveir leikmenn að leika sinn fyrsta leik og þrír unglingar í hópnum. Flestir lykilmenn liðsins voru hvorki í byrjunarliðinu né á bekknum.
Redknapp sagði í umfjöllun á Sky Sports eftir leikinn að ákvörðun Slots hefði verið mistök.
„Þetta var rangt lið, enginn vafi á því,“ sagði hann. „Þú gerir unglingunum ekki greiða með því að stilla þeim upp með svo litla reynslu í kringum sig. Ég trúði aldrei að þetta lið gæti unnið Palace.“
Hann bætti þó við: „Slot hefur verið frábær frá því hann kom, en þetta var stór mistök. Svona pressa fylgir starfinu, þetta er bara fótbolti.“