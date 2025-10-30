Fyrrum stórstjarna skiptir enn og aftur um vinnu

Tími James Rodriguez hjá Club León að ljúka. Mexíkóska félagið hyggst ekki framlengja samning Kólumbíumannsins eftir tímabilið 2025.
León, sem hefur átt erfitt uppdráttar undir stjórn Ignacio Ambriz og situr í 17. sæti deildarinnar, hefur gengið illa innan vallar og er ofan á það fjárhagsvanda. Báðir aðilar eru sagðir sammála um að leiðir skilji.
James, sem er 34 ára, gekk til liðs við León í janúar 2025 með þá von í brjósti um að spila á HM félagsliða, en hún fór út um þúfur eftir að félagið var bannað frá keppni vegna eignarhaldsbrota. Hann skoraði þrjú mörk í tólf deildarleikjum á þessu tímabili og fimm í 32 leikjum alls.
Ferill James spannar nú tólf félög, þar á meðal Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern München og Everton. Hann varð heimsfrægur á HM 2014, þegar hann vann bæði Gullskóinn og Puskas-verðlaunin fyrir stórkostlegt mark gegn Úrúgvæ.
Þrátt fyrir erfiðan tíma í Mexíkó nýtur hann enn virðingar í knattspyrnuheiminum. Talið er að tvö lið í Mexíkó hafi sýnt honum áhuga og möguleiki sé á tilboðum frá MLS deildinni vestan hafs á nýju ári.
James er sagður vilja halda sér virkum með HM 2026, sem fram fer í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó, í huga.