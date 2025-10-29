Stuðningsmenn Arsenal halda að þetta sé árið þeirra – Sagan hins vegar ekki með í þeim í liði

Arsenal situr sem stendur á toppi ensku úrvalsdeildarinnar með 22 stig eftir níu umferðir, og margir stuðningsmenn vona að þetta gæti loks orðið árið þeirra. En ef horft er til fyrri tímabila ættu þeir kannski að halda aftur af bjartsýninni.
Fjögur stig skilja Arsenal frá næsta liði, Bournemouth, á meðan fimm stig eru í Tottenham og sex í Manchester-liðin tvö. Þetta er þó ekki í fyrsta sinn sem Lundúnarliðið er í svipaðri stöðu snemma tímabils án þess að halda dampi til loka.
Á tímabilinu 2013–14 var Arsenal einnig með 22 stig eftir níu leiki, en endaði aðeins í fjórða sæti. Árið 2002–03 voru þeir með 23 stig á sama tímapunkti og enduðu í öðru sæti.
Þá leiddi Arsenal deildina með 24 stigum eftir níu leiki tímabilið 2022–23, en missti af titlinum undir lokin. Jafnvel þegar liðið hafði 25 stig á þessum tímapunkti. árin 2004–05 og 2007–08, tókst þeim ekki að vinna deildina.
Síðast þegar Arsenal vann ensku úrvalsdeildina, tímabilið 2003–04, var liðið með 23 stig eftir níu umferðir, einu meira en nú. Stuðningsmenn hafa því ástæðu til að trúa, en einnig að muna söguna.