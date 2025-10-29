Stóri Ange gæti snúið aftur – Yrði þriðja starfið á hálfu ári

Ange Postecoglou er sagður á blaði Celtic yfir hugsanlegan nýjan knattspyrnustjóra.
Brendan Rodgers sagði starfi sínu lausu fyrr í vikunni eftir dapurt gengi og Postecoglou gæti því verið á leið í sitt þriðja félag á sex mánuðum, ef marka má fréttir frá Bretlandi.
Reynsluboltinn Martin O’Neill, sem áður náði frábærum árangri með Celtic, stýrir liðinu nú til bráðabirgða á meðan varanleg lausn er fundinn.
Postecoglou gerði sömuleiðis afar góða hluti með Celtic áður en hann tók við Tottenham fyrir rúmum tveimur árum. Hann gæti verið á leið í sitt þriðja starf á hálfu ári, en hann var rekinn frá Nottingham Forest eftir stutta dvöl á dögunum.