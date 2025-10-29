Launapakki sem ekki hefur heyrst af áður og Birnir líklega sá launahæsti í sögu fótboltans á Íslandi

Ljóst er að Birnir Snær Ingason varð í gær launahæsti leikmaður í sögu fótboltans í Garðabæ þegar hann gerði tveggja ára samning við Stjörnuna. Samningur Birnis er að öllum líkindum sögulegur í íslenskum fótbolta.
Birnir snéri heim úr atvinnumennsku í sumar og samdi við KA í nokkra mánuði, fékk hann vel greitt fyrir störf sín þar.
Birnir er 28 ára gamall en Kristjáni Óli Sigurðsson sérfræðingur Þungavigtarinnar sagði á X síðu sinni að Birnir fengi 2 milljónir króna á mánuði.
Birnir fær 2.000.000 isk á mánuði hjá Stjörnunni. #HeimavinnaHöfðingjans
— Kristján Óli Sigurðsson (@kristjanoli) October 28, 2025
Samkvæmt upplýsingum sem 433.is hefur fengið er sú tala þó talsvert hærri þegar allt er tekið með, talað er að um Stjarnan greiði einnig fyrir húsnæði og bíl fyrir Birni auk bónusa nái Stjarnan ákveðnum árangri í deild og Evrópukeppni. Pakkinn sem Birnir fær á mánuði er því vel yfir 2 milljónir á mánuði í Garðabæ.
433.is ræddi við nokkra aðila í gær um málið en fleiri félög höfðu áhuga á að fá Birni í sínar raðir, tvö félög sem könnuðu áhuga Birnis og hans kröfur segjast aldrei hafa heyrt aðrar eins kröfur um launapakka á Íslandi. Ljóst er að Garðbæingar eru stórhuga eftir að hafa nælt sér í Evrópusæti á sunnudag og sækja einn besta leikmann deildarinnar síðustu ár.
Ætla má að heildarpakkinn sem Stjarnan greiðir Birni fyrir árin tvö sé vel yfir 50 milljónir króna þegar öll hlunnindi eru tekin með í reikninginn.
Það er því ansi líklegt að gærdagurinn hafi verið sögulegur í íslenskum fótbolta og að Birnir sé launahæsti leikmaður í sögu efstu deildar á Íslandi. Birnir var besti leikmaður Íslandsmótsins sumarið 2023 en þá lék hann með Víkingi, skömmu síðar hélt hann í atvinnumennsku og var þar í 18 mánuði.