Er í fangelsi fyrir nauðgun og ræðir málin í fyrsta sinn – „Ég fæ enga sérmeðferð og vinn við það sama og aðrir“

Fyrrverandi leikmaður Manchester City og Real Madrid, Robinho, hefur í fyrsta sinn tjáð sig opinberlega í myndbandsviðtali frá fangelsi þar sem hann afplánar níu ára dóm fyrir nauðgun.
Hann hefur setið í Dr. Jose Augusto Cesar Salgado fangelsinu í Sao Paulo síðan í mars 2024.
Í viðtalinu, sem birt var af góðgerðasamtökum sem aðstoða fanga við endurhæfingu, sagðist Robinho vera meðhöndlaður eins og hver annar fangi.
„Mataræði mitt og svefntímar eru þeir sömu og hjá öllum öðrum. Ég fæ enga sérmeðferð og vinn við það sama og aðrir fangar,“ sagði hann. „Þegar við höfum frí á sunnudögum fáum við að spila fótbolta. Ég hef aldrei fengið nein forréttindi.“
Hann sagði að fjölskyldan heimsæki hann reglulega um helgar. „Kona mín kemur með börnin okkar, og heimsóknirnar eru eins fyrir alla,“ bætti hann við.
Fangelsið sem Robinho dvelur í, oft kallað „fangelsið fyrir fræga“ (P2 Tremembé), hýsir fleiri þekkta fanga. Hann neitaði því þó alfarið að hafa sérstaka stöðu þar inni. „Ég hef ekkert leiðtogahlutverk og þarf ekki á lyfjum að halda. Hér eru fangaverðirnir yfir og við hin bara fylgjum reglum,“ sagði hann.
Robinho sagðist þakklátur fyrir að hafa haldið geðheilsu sinni þrátt fyrir erfiðar aðstæður.