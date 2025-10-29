Áfall fyrir Arsenal – Tveir lykilmenn meiddir og ekki með í kvöld

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, staðfesti á þriðjudag að William Saliba og Gabriel Martinelli muni báðir missa af bikarleiknum gegn Brighton í kvöld vegna meiðsla.
Franski varnarmaðurinn Saliba meiddist í 1-0 sigri Arsenal á Crystal Palace um helgina og þurfti að yfirgefa völlinn í hálfleik. Hann var þá leystur af hólmi af Cristhian Mosquera.
Brasilíumaðurinn Gabriel Martinelli virtist einnig eiga í vandræðum eftir leik og sást haltra þegar hann gekk af velli eftir lokaflautið. Báðir verða því utan hóps þegar Arsenal mætir Brighton í fjórðu umferð Carabao-bikarsins.
Að sama skapi fengu Declan Rice og Riccardo Calafiori báðir smávægileg högg í leiknum gegn Palace, en Arteta staðfesti að þeir væru orðnir heilir og tilbúnir til leiks í dag.
Þá fékk Arsenal einnig góðar fréttir af Bukayo Saka, sem þurfti að fara af velli í síðasta leik vegna veikinda. Hann hefur jafnað sig og verður á ný tiltækur til leikjar við Brighton.
Arsenal hefur byrjað tímabilið vel í öllum keppnum, og Arteta vill halda dampi þrátt fyrir meiðslalistann. „Við munum hvíla suma en liðið verður samkeppnishæft,“ sagði hann á fréttamannafundi.