Vilji eiginkonu Harry Kane högg í maga enskra liða

Framtíð Harry Kane gæti ráðist af vilja eiginkonu hans, Katie Kane, samkvæmt fréttum frá Þýskalandi.
Samkvæmt Bild hefur komið í ljós leynilegt ákvæði í samningi enska landsliðsfyrirliðans hjá Bayern München sem gæti gert honum kleift að yfirgefa félagið næsta sumar fyrir um 56 milljónir punda.
Kane, sem hefur verið í stórkostlegu formi frá því hann gekk til liðs við Bayern sumarið 2023, hefur skorað ótrúleg 105 mörk í 109 leikjum. Þrátt fyrir að hann sé á leiðinni að vinna sinn annan þýska meistaratitil er framtíð hans í Þýskalandi óviss.
Hann verður 33 ára næsta sumar og enskir miðlar greina frá því að Kane sé opinn fyrir endurkomu í úrvalsdeildina, jafnvel þótt það væri ekki með hans gamla félagi, Tottenham.
Þó virðist eiginkona hans Katie gæti haft síðasta orðið. Hún, 31 árs og móðir fjögurra barna þeirra, er sögð njóta lífsins í München og vilja halda fjölskyldunni þar áfram.
Ef Katie fær sitt fram gæti Kane því haldið áfram í Þýskalandi, þrátt fyrir áhuga stærstu félaga Englands á að fá hann aftur heim.