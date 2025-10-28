fbpx
Þriðjudagur 28.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Ratcliffe mun ekki leyfa Amorim að sækja stórstjörnuna

90 Mínútur

Íþróttavikan: Edda Sif og Gunni Birgis gera upp þétta fréttaviku – Matti Villa fer yfir ákvörðun sína

433
433Sport

Segja jólin í ár ónýt eftir að þessi áratuga gamla hefð var slegin af

433
Þriðjudaginn 28. október 2025 20:30

Mynd úr safni.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Stuðningsmenn á Englandi eru margir hverjir brjálaðir eftir fregnir af því að aðeins einn leikur verði leikinn í ensku úrvalsdeildinni á annan í jólum í ár, dag sem lengi hefur verið einn af hápunktum tímabilsins.

Eins og fjallað hefur verið um í enskum fjölmiðlum er líklegt að Manchester United og Newcastle mætist á Old Trafford þann 26. desember, en engin önnur viðureign í úrvalsdeildinni fari fram þann dag.

Á samfélagsmiðlum hafa stuðningsmenn brugðist harkalega við og einhverjir saka forráðamenn deildarinnar um að stela jólahefðinni eða eyðileggja jólin fyrir sér.

„Annar í jólum verður aldrei sá sami aftur!“ skrifaði einn netverji og margir tóku í svipaðan streng.

Ástæða breytingarinnar er sögð felast í þéttri leikjadagskrá, þar sem stækkun Evrópukeppna og ákvörðun enska knattspyrnusambandsinsum að færa enska bikarinn alfarið á helgar hafa þrengt að úrvalsdeildinni.

Samkvæmt fréttum verður annar í jólum eins og venjulegur föstudagur, þar sem aðeins einn leikur verður, en leikið verður áfram á laugardegi, sunnudegi og mánudegi til að uppfylla sjónvarpssamninga.

Á meðan munu deildirnar þrjár fyrir neðan halda í hefðina og spila heila umferð á annan í jólum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 49 mínútum
Segja jólin í ár ónýt eftir að þessi áratuga gamla hefð var slegin af
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ratcliffe mun ekki leyfa Amorim að sækja stórstjörnuna
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Gleðitíðindi fyrir stuðningsmenn Arsenal
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Tvö ensk félög með Greenwood á blaði – Átta sig á fjaðrafokinu sem fylgir því að fá hann
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Landsleikurinn fer fram klukkan 17 á morgun
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Segir Nistelrooy ömurlegan þjálfara
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Stjarnan fann nýja köllun eftir að nauðgunardómur hans var felldur niður – Opnar sig um nýtt hlutverk í lífinu
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Eigandi Celtic sendir kaldar kveðjur á Brendan Rodgers – Sjálfselskur og sundrandi

Mest lesið

Josep Martinez grunaður um að hafa valdið banaslysi
Sævar er 13 árum eldri á vinstri myndinni – Þetta gerði hann til að ná fram þessari ótrúlegu breytingu
Augu Kristínar opnuðust á föstudaginn: Sorgmædd þegar hún leit út um gluggann og sá hver kom út úr stigaganginum
OnlyFans-stjarna vekur athygli á Íslandi
Þorvaldur orðinn hundleiður á stöðunni: „Af hverju er ekki hlustað á okkur nema þegar eitthvað hræðilegt gerist“

Nýlegt

Draumastarf Rannveigar breyttist í martröð – „Ég var hreinsuð af öllum ásökunum um ofbeldi“
María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn
Gerður missti son sinn: „Ég talaði við hann á föstudeginum og þá var hann búinn að segja öllum hversu illa honum liði“
Eigandi Celtic sendir kaldar kveðjur á Brendan Rodgers – Sjálfselskur og sundrandi
Jakub krefst skaðabóta frá sýslumanni og þeim sem komu að sölunni – „Hægt hefði verið að koma í veg fyrir þessa niðurstöðu“
Appelsínugulri veðurviðvörun aflýst en sú gula stendur eftir – Fólk áfram beðið að halda sig heima
Hallgrímur lýsir hremmingum sínum í umferðinni í dag – „Leiðin gekk ljómandi vel, meðalhraði var u.þ.b. 7 km á klst.“
McTominay íhugar óvænt endurkomu – Sagður höndla þetta illa á Ítalíu
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Stjarnan staðfestir komu Birnis
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Fullyrt að allt sé klappað og klárt – Birnir söðlar um

Fullyrt að allt sé klappað og klárt – Birnir söðlar um
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Sádarnir kynna ótrúlega hugmynd – Völlur sem yrði byggður ofan á skýjakljúf
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Lið á Englandi skoða stöðu Vinícius Junior eftir hegðun hans um helgina
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Ofurtölvan stokkar spilin – Spáir hruni hjá Amorim innan tíðar en Arsenal pakkar deildinni saman

Ofurtölvan stokkar spilin – Spáir hruni hjá Amorim innan tíðar en Arsenal pakkar deildinni saman
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Vilji eiginkonu Harry Kane högg í maga enskra liða

Vilji eiginkonu Harry Kane högg í maga enskra liða
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Orri Hjaltalín ráðinn til starfa hjá Víking
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Kvennalandsleikur kvöldsins blásinn af vegna veðurs – Skoða hvenær hann fer fram

Kvennalandsleikur kvöldsins blásinn af vegna veðurs – Skoða hvenær hann fer fram
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Josep Martinez grunaður um að hafa valdið banaslysi
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Búist við að stóri dómurinn yfir City falli í næsta landsleikjafríi
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Liverpool sagt hafa mikinn áhuga á Semenyo

Liverpool sagt hafa mikinn áhuga á Semenyo
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Gylfi Þór tjáir sig um framtíð sína

Gylfi Þór tjáir sig um framtíð sína
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Rio sendir pillu á Carragher og minnir hann á orð hans sem eldast illa
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Hefðin í enska boltanum fær kaldar kveðjur – Líklega bara einn leikur á öðrum degi jóla
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Ósáttir leikmenn United fara ekki fet í janúar

Ósáttir leikmenn United fara ekki fet í janúar
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Arteta segir þetta dýrmætasta sigurinn hingað til
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Líklegt að De Bruyne verði frá í nokkra mánuði
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Þetta í fari Salah og Van Dijk er áhyggjuefni fyrir Liverpool að mati Wayne Rooney
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Eiður Smári eftirsóttur biti – Fundaði á Selfossi en er einnig á blaði á öðrum stöðum

Eiður Smári eftirsóttur biti – Fundaði á Selfossi en er einnig á blaði á öðrum stöðum
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Fjórir kostir sem United mun skoða eftir hörmungar Baleba um helgina

Fjórir kostir sem United mun skoða eftir hörmungar Baleba um helgina
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Hálsbrotnaði á knattspyrnuvellinum um helgina
433Sport
Í gær

Rodgers segir upp hjá Celtic – Gömul hetja tekur óvænt við til bráðabirgða

Rodgers segir upp hjá Celtic – Gömul hetja tekur óvænt við til bráðabirgða
433Sport
Í gær
Rússar bjóðast til að stíga inn og halda Evrópumótið í knattspyrnu vegna ástandsins á Ítalíu
433Sport
Í gær
Skandall skekur Tyrkland – 152 dómarar brotið lög og verið að veðja á leiki
433Sport
Í gær

Bellingham með pillu á Yamal á samfélagsmiðlum – Setja spurningamerki við viðhorf hans

Bellingham með pillu á Yamal á samfélagsmiðlum – Setja spurningamerki við viðhorf hans
433Sport
Í gær

Danski draumaprinsinn á Hlíðarenda: Endurhæfingin á réttu róli eftir áfallið í ágúst – „Ég er mjög stoltur, svona verðlaun gleðja“

Danski draumaprinsinn á Hlíðarenda: Endurhæfingin á réttu róli eftir áfallið í ágúst – „Ég er mjög stoltur, svona verðlaun gleðja“
433Sport
Í gær
Svartnætti yfir Carragher – „Nú verða alvarlegar spurningar bornar fram“
433Sport
Í gær
Eftir hneyksli í barnaafmæli vakti klæðnaður hennar aftur mikla undrun – Sjáðu myndirnar