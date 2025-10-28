Orri Hjaltalín ráðinn til starfa hjá Víking

Orri Freyr Hjaltalín hefur verið ráðinn sem vallarstjóri hjá Knattspyrnufélaginu Víkingi.
„Við þekkjum afar vel til Orra nú þegar en hann hefur sinnt starfi vallarstjóra tímabundið frá því í apríl fyrr á þessu ári,“ segir á vef Víkings
Í starfi vallarstjóra ber Orri m.a. ábyrgð á allri verkstjórn vegna viðhalds valla og mannvirkja Víkings ásamt undirbúningi knattspyrnuvalla fyrir mótahald. Þá sinnir vallarstjóri daglegu eftirliti og umhirðu á íþróttasvæðum Víkings, þar með talið á grasvöllum, gervigrasvöllum og annarri aðstöðu Víkings utandyra.
Orri Hjaltalín, sem er 45 ára gamall, býr yfir langri reynslu af ýmsum störfum en hann sinnti starfi vallarstjóra fyrir Grindavík í tvö ár ásamt því að starfa við grunnskólakennslu í u.þ.b. 15 ár og við þjálfun yngri og eldri flokka í um 25 ár.
Orri býr einnig yfir afar langri reynslu sem knattspyrnuleikmaður og spannar hans ferill í meistaraflokki heil 23 ár, lengst af með Þór á Akureyri og Grindavík.