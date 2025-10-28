fbpx
Þriðjudagur 28.október 2025

Ofurtölvan stokkar spilin – Spáir hruni hjá Amorim innan tíðar en Arsenal pakkar deildinni saman

Íþróttavikan: Edda Sif og Gunni Birgis gera upp þétta fréttaviku – Matti Villa fer yfir ákvörðun sína

433
Orri Hjaltalín ráðinn til starfa hjá Víking

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 28. október 2025 13:24

Orri Freyr Hjaltalín hefur verið ráðinn sem vallarstjóri hjá Knattspyrnufélaginu Víkingi.

„Við þekkjum afar vel til Orra nú þegar en hann hefur sinnt starfi vallarstjóra tímabundið frá því í apríl fyrr á þessu ári,“ segir á vef Víkings

Í starfi vallarstjóra ber Orri m.a. ábyrgð á allri verkstjórn vegna viðhalds valla og mannvirkja Víkings ásamt undirbúningi knattspyrnuvalla fyrir mótahald. Þá sinnir vallarstjóri daglegu eftirliti og umhirðu á íþróttasvæðum Víkings, þar með talið á grasvöllum, gervigrasvöllum og annarri aðstöðu Víkings utandyra.

Orri Hjaltalín, sem er 45 ára gamall, býr yfir langri reynslu af ýmsum störfum en hann sinnti starfi vallarstjóra fyrir Grindavík í tvö ár ásamt því að starfa við grunnskólakennslu í u.þ.b. 15 ár og við þjálfun yngri og eldri flokka í um 25 ár.

Orri býr einnig yfir afar langri reynslu sem knattspyrnuleikmaður og spannar hans ferill í meistaraflokki heil 23 ár, lengst af með Þór á Akureyri og Grindavík.

