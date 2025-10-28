Liverpool sagt hafa mikinn áhuga á Semenyo

Enska úrvalsdeildarfélagið Liverpool er talið fylgjast náið með framherjanum Antoine Semenyo, samkvæmt fréttum Mail Sport á Englandi.
Semenyo, sem hefur vakið mikla athygli fyrir frammistöður sínar hjá Bournemouth undanfarið, gæti verið orðinn einn af þeim sem Liverpool reynir að fá þegar félagaskiptaglugginn opnast á ný.
Bournemouth hefur þó sett mjög háa verðmiðun á leikmanninn og vilja yfir 75 milljónir punda fyrir hann.
Félagið er í sterkri stöðu í samningaviðræðum þar sem Semenyo skrifaði undir nýjan langtímasamning síðastliðið sumar. Með samningnum tryggði Bournemouth sér stöðu hans til nokkurra ára og vilja augljóslega ekki missa hann nema fyrir mjög háa upphæð.
Í enskum fjölmiðlum hefur einnig verið sagt að nýr samningur leikmannsins innihaldi sérstakt uppsagnarákvæði. Það hefur þó ekki verið staðfest opinberlega og óljóst er hvort það ákvæði gæti virkjað áhuga stærri félaga á borð við Liverpool.
Semenyo hefur verið einn af lykilmönnum Bournemouth í vetur og skorað reglulega ásamt því að leggja upp mörk. Ef Liverpool ákveður að gera alvarlegt áhlaup gæti það orðið eitt stærra félagaskiptamál næsta sumars.