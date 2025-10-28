Hálsbrotnaði á knattspyrnuvellinum um helgina

Fyrrverandi miðjumaður Bournemouth og Brighton, Wes Fogden, hálsbrotnaði í bikarleik Dorchester Town gegn Basingstoke á laugardag.
Fogden, 37 ára, fór í harkalegt samstuð um miðjan fyrri hálfleik og lá eftir á 33. mínútu. Leikurinn gat ekki haldið áfram og var stöðvaður formlega sex mínútum síðar þegar ljóst var að um alvarlegt meiðsli var að ræða.
Læknateymi sinnti Fogden á vellinum áður en hann var fluttur með sjúkrabíl á sjúkrahús. Leikmenn beggja liða voru sendir aftur í búningsklefa og að lokum var leiknum frestað um klukkustund eftir atvikið.
Leikurinn verður spilaður aftur á þriðjudag.
Dorchester Town greindi frá stöðu leikmannsins í yfirlýsingu. „Wes var með meðvitund og gat talað þegar hann var fluttur með sjúkrabíl. Rannsóknir á sjúkrahúsi síðar um kvöldið staðfestu tvö brotin hryggjarliði í hálsi, og mun hann þurfa að vera í hálsfestingu í nokkrar vikur.“
Fogden hefur leikið yfir 400 leiki á ferlinum og er talinn einn af reynslumestu leikmönnum enskrar neðri deildar. Dorchester bættu við að félagið myndi styðja hann í bataferlinu og þakkaði bæði andstæðingum og áhorfendum fyrir virðingarríkan viðbragðstón.