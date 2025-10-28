Eiður Smári eftirsóttur biti – Fundaði á Selfossi en er einnig á blaði á öðrum stöðum

Eiður Smári Guðjohnsen, einn fremsti knattspyrnumaður í sögu Íslands er eftirsóttur biti á íslenskum þjálfaramarkaði þetta haustið. Ágætis líkur eru á að hann taki aftur upp þjálfaragallann á nýjan leik.
Sagt var frá því á Fótbolta.net í gær að Eiður Smári hefði fundað með Selfossi, gæti hann tekið við liðinu sem leikur í 2. deild karla á næsta ári. 433.is hefur fengið þær fregnir staðfestir að Eiður hafi fundað þar.
En Selfoss er ekki eina liðið sem kannar áhuga Eiðs Smára á því að snúa aftur í þjálfun, þannig herma heimildir 433.is að HK sé nú eitt þeirra liða sem sé með nafn Eiðs Smára á blaði.
Hermann Hreiðarsson er að láta af störfum til að taka við Val og því er HK í þjálfaraleit. Eiður var í þjálfun frá 2019 til ársins 2022 en hefur ekki þjálfað síðustu þrjú sumur.
Eiður byrjaði á því að vera aðstoðarþjálfari U21 árs landsliðsins áður en hann tók við þjálfun FH sumarið 2020, þá í stutta stund. Skömmu síðar var hann ráðinn aðstoðarþjálfari A-landsliðs karla.
Sumarið 2022 tók hann svo aftur við þjálfun FH og stýrði liðinu á því tímabili. Fleiri lið hafa skoðað Eið Smára sem kost þetta haustið.
Þannig herma heimildir 433.is að Eiður Smári hafi komið upp í samtali forráðamanna Vals þegar félagið var að skoða þá kosti sem í boði voru til að taka við af Srdjan Tufegdzic sem var látin hætta með liðið í gær. Það er því ljóst að þessi fyrrum leikmaður Chelsea og Barcelona er á blaði hjá mörgum félögum þetta haustið.
Það vakti gríðarlega athygli árið 2021 þegar Atli Guðnason einn besti leikmaður í sögu FH ræddi um Eið Smára, þá var Eiður hættur með FH í fyrra skiptið og Atli ákvað að hætta í fótbolta vegna þess.
„Ég var svolítið spenntur að vera með Eið Smára áfram. Ég hugsa að ég hefði haldið áfram ef hann hefði verið. En svona þegar hann steig frá borði þá fannst mér bara ágætt að segja þetta gott,” sagði Atli árið 2021 við RÚV.
„Hann er bestur Íslendinga í fótbolta í sögunni. Ef maður getur ekki lært af honum þá getur maður af engum lært,” sagði Atli.
Þegar Eiður Smári var að tala fór Atli oftar en ekki að velta því fyrir sér hvaðan þetta kæmi „Eiður sá um æfingar. Sá um að halda mönnum á tánum á æfingum. Á fundum töluðu þeir svo báðir. Logi (Ólafsson) er náttúrulega léttur, kemur með létta stemningu allstaðar þar sem hann er. Eiður kemur með hinn pólinn, sterkan karakter sem heldur mönnum á tánum. Með fáránlega visku. Maður var oft að velta fyrir sér: „Hvaðan ætli þetta komi? Ætli þetta sé Mourinho eða Guardiola?,” segir Atli