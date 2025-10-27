Valdi hóp fyrir undankeppni EM

Margrét Magnúsdóttir þjálfari U17 ára landsliðs kvenna hefur valið leikmannahóp sem tekur þátt í undankeppni EM í næsta mánuði.
Ísland mun spila í Slóveníu, mæta Færeyjum 8. nóvember og heimakonum þremur dögum síðar.
Hópurinn
Anika Jóna Jónsdóttir – Víkingur R.
Anna Heiða Óskarsdóttir – FH
Anna Katrín Ólafsdóttir – Álftanes
Arna Ísold Stefánsdóttir – Víkingur R.
Ásthildur Lilja Atladóttir – Álftanes
Björgey Njála Andreudóttir – Selfoss
Bríet Fjóla Bjarnadóttir – Þór/KA
Elísa Birta Káradóttir – HK
Erika Ýr Björnsdóttir – Álftanes
Fanney Lísa Jóhannsdóttir – Stjarnan
Hafrún Birna Helgadóttir – FH
Ingibjörg Magnúsdóttir – FH
Kara Guðmundsdóttir – KR
Kristín Klara Óskarsdóttir – ÍBV
Lísa Ingólfsdóttir – Valur
Rósa María Sigurðardóttir – Álftanes
Sigrún Ísfold Valsdóttir – HK
Steinunn Erna Birkisdóttir – FH
Tinna María Heiðdísardóttir – Álftanes
Unnur Th. Skúladóttir – FH