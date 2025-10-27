Tíu stærstu bitarnir sem geta farið frítt – Margir sem verða mjög eftirsóttir í vetur

Ljóst er að lið í Bestu deild karla byrja að fullum krafti í dag að reyna að styrkja leikmannahópa sína fyrir næstu leiktíð. Tímabilinu lauk um helgina.
Mörg stór nöfn eru að verða samningslaus en mest hefur verið rætt um Birni Snæ Ingason leikmann KA sem lék á Akureyri seinni hluta tímabilsins.
Birnir gerði stuttan samning og er orðaður við flest lið landsins. Fleiri stór nöfn hjá KA eru að verða lausir en þar má nefna Viðar Örn Kjartansson sem átti mjög erfitt tímabil.
Damir Muminovic og Kristinn Jónsson geta farið frítt frá Breiðablik.
Vestri sem féll úr Bestu deildinni er með marga leikmenn sem geta farið frítt en þar eru tvö stór nöfn sem gætu farið í flest stærstu lið deildarinnar.
Tíu stærstu bitarnir:
Damir Muminovic (Breiðablik
Kristinn Jónsson (Breiðablik)
Sigurður Egill Lárusson (Valur)
Marko Vardic (ÍA)
Árni Snær Ólafsson (Stjarnana)
Birnir Snær Ingason (KA)
Ingimar Stöle (KA)
Viðar Örn Kjartansson (KA)
Eiður Aron Sigurbjörnsson (Vestri)
Ágúst Eðvald Hlynsson (Vestri)