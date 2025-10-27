fbpx
Mánudagur 27.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Bellingham með pillu á Yamal á samfélagsmiðlum – Setja spurningamerki við viðhorf hans

90 Mínútur

Íþróttavikan: Edda Sif og Gunni Birgis gera upp þétta fréttaviku – Matti Villa fer yfir ákvörðun sína

433
433Sport

Skandall skekur Tyrkland – 152 dómarar brotið lög og verið að veðja á leiki

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 27. október 2025 21:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Knattspyrnusamband Tyrklands, TFF, hefur tilkynnt að það muni hefja ferli gegn fjölda knattspyrnudómara eftir að umfangsmikil rannsókn leiddi í ljós að hundruð þeirra áttu virka veðmálareikninga. Rannsóknin stóð yfir í fimm ár og náði til 571 starfandi dómarans í tyrkneskri knattspyrnu.

Niðurstöður rannsóknarinnar eru sláandi, 371 dómarar reyndust eiga veðmálareikninga og af þeim voru 152 virkir þátttakendur í veðmálum. Sumir höfðu aðeins lagt eitt veðál, en 42 þeirra höfðu veðjað á yfir 1.000 knattspyrnuleiki. Einn dómari reyndist hafa lagt 18.227 veðmál í gegnum árin.

Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, forseti TFF, greindi frá þessu á blaðamannafundi í Istanbúl. Hann upplýsti ekki nöfn viðkomandi, en staðfesti að á listanum væru sjö dómarar og fimmtán aðstoðardómarar úr efstu tveimur deildum Tyrklands. Þá eru einnig 36 dómarar og 94 aðstoðardómarar frá deildinni þar fyrir neðan á meðal þeirra sem um ræðir.

„Ef við viljum koma tyrkneskri knattspyrnu þangað sem hún á heima, verðum við að hreinsa upp allt sem óhreint er,“ sagði Haciosmanoglu. Hann staðfesti að málin verði vísað til aganefndar TFF og viðkomandi muni fá viðeigandi refsingu.

Samkvæmt aga­reglum TFF, sem einnig samræmast reglum FIFA og UEFA, er dómurum stranglega bannað að taka þátt í veðmálum tengdum íþróttum. Þeir geta átt yfir höfði sér allt að árs langt bann innanlands og samkvæmt siðareglum FIFA gætu þeir einnig fengið allt að þriggja ára bann og sekt upp á 100.000 svissneska franka.

Tyrknesk stórfélög hafa brugðist við. Besiktas kallaði niðurstöðurnar tækifæri til að endurreisa heilbrigða knattspyrnu, á meðan Trabzonspor talaði um sögulegt tækifæri til réttlætis. Formaður Fenerbahce sagði málið jafnt bæði áfall og vonarglampa.

Á meðan rannsóknum er haldið áfram verða leikir samt spilaðir samkvæmt dagskrá en traust á dómurum í Tyrklandi hefur sjaldan verið minna.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 9 mínútum
Skandall skekur Tyrkland – 152 dómarar brotið lög og verið að veðja á leiki
433Sport
Fyrir 12 mínútum
Rodgers segir upp hjá Celtic – Gömul hetja tekur óvænt við til bráðabirgða
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Rússar bjóðast til að stíga inn og halda Evrópumótið í knattspyrnu vegna ástandsins á Ítalíu
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Bellingham með pillu á Yamal á samfélagsmiðlum – Setja spurningamerki við viðhorf hans
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Danski draumaprinsinn á Hlíðarenda: Endurhæfingin á réttu róli eftir áfallið í ágúst – „Ég er mjög stoltur, svona verðlaun gleðja“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Svartnætti yfir Carragher – „Nú verða alvarlegar spurningar bornar fram“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Eftir hneyksli í barnaafmæli vakti klæðnaður hennar aftur mikla undrun – Sjáðu myndirnar
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Telur að þetta sé stigafjöldinn sem Arsenal þarf að sækja til að vinna deildina

Mest lesið

María opnar sig um áralangt ofbeldi – „Maður festist í fangelsi óttans“
Myndband yfir Keflavík vekur athygli – „Á hvern fjandann var ég að horfa?“
Siggi Stormur varpar ljósi á veðurspána á morgun – Fer allt á kaf á höfuðborgarsvæðinu?
Gerður missti son sinn: „Ég talaði við hann á föstudeginum og þá var hann búinn að segja öllum hversu illa honum liði“
Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn

Nýlegt

Sölvi ætlaði að gefa afrískri konu smá pening – Þegar hann sá hvað hún bar gerði hann þetta í staðinn
Paradísa gefur út fyrstu plötuna sína: „Það er enginn að fara að sitja úti í horni þegar þetta er í gangi“
Lögreglan á Norðurlandi eystra neitaði að útskýra af hverju ofbeldismál fyrndist í hennar höndum
Fréttamenn RÚV furða sig á fjaðrafokinu í vikunni – „Sorglegt og lélegt, þetta á ekkert að gerast“
Tíu stærstu bitarnir sem geta farið frítt – Margir sem verða mjög eftirsóttir í vetur
Heimir Guðjónsson nýr þjálfari Fylkis
Útskýrir af hverju Harvey Elliott kemst ekki lengur í hóp
Talar um vírus í liði Liverpool – Segir að Slot verði að henda þessum úr liðinu
Ofbeldisverk á Benzincafe – Hlaut stjörnulaga skurði á höfði
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Útskýrir af hverju Harvey Elliott kemst ekki lengur í hóp
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum

Talar um vírus í liði Liverpool – Segir að Slot verði að henda þessum úr liðinu

Talar um vírus í liði Liverpool – Segir að Slot verði að henda þessum úr liðinu
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Valdi hóp fyrir undankeppni EM
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Barcelona leiðir kapphlaupið um táning en fær samkeppni frá Englandi
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Valur staðfestir að Túfa sé hættur sem þjálfari liðsins – Haukur Páll og Kjartan hætta einnig

Valur staðfestir að Túfa sé hættur sem þjálfari liðsins – Haukur Páll og Kjartan hætta einnig
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Hermann Hreiðarsson tekur við Val

Hermann Hreiðarsson tekur við Val
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Fær ekki sparkið þó stuðningsmenn séu öskuillir
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Rekinn eftir dapurt gengi

Rekinn eftir dapurt gengi
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Ekki gerst síðan Leicester varð meistari
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Þungt högg fyrir De Bruyne og Napoli
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Fær traustið áfram þrátt fyrir hörmulega byrjun

Fær traustið áfram þrátt fyrir hörmulega byrjun
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Rooney segir þetta vanta hjá Liverpool um þessar mundir

Rooney segir þetta vanta hjá Liverpool um þessar mundir
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Greinir frá því að faðir hans hafi tekið eigið líf í síðustu viku – „Ég elska þig í þessu lífi og því næsta“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Sagðir hafa fundað með Eiði Smára
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Allt á suðupunkti í Kaupmannahöfn: Krefjast þess að sjá meira af Íslendingnum – „Heiladauður fyrir að bíða svo lengi“

Allt á suðupunkti í Kaupmannahöfn: Krefjast þess að sjá meira af Íslendingnum – „Heiladauður fyrir að bíða svo lengi“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Gjörsamlega hneykslaður á viðtali við Aron – „Í hvaða heimi erum við? Mér finnst þetta svo asnalegt“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Van Dijk skorar á stuðningsmenn Liverpool
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Sjáðu þegar allt ætlaði um koll að keyra á Spáni – Stórstjörnurnar í hörðum orðaskiptum
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Valur horfir til Íslandsmeistaranna

Valur horfir til Íslandsmeistaranna
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Beittur Höddi Magg vill senda nokkra einstaklinga á námskeið í skynsemi – „Fóru á taugum, hverju sem er um að kenna“

Beittur Höddi Magg vill senda nokkra einstaklinga á námskeið í skynsemi – „Fóru á taugum, hverju sem er um að kenna“
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Frost og snjókoma í Laugardalnum á morgun
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Staðfesta andlát ungs manns eftir skelfilegt slys

Staðfesta andlát ungs manns eftir skelfilegt slys
433Sport
Í gær
Hættur í þjálfaranámi hjá Bayern – Beit eiginkonu sína, hrækti á hana blóði og kýldi hana
433Sport
Í gær
Niðurlæging Sancho í sigri á City – Var tekinn af velli eftir að hafa komið inn sem varamaður
433Sport
Í gær

Stjarnan hélt í Evrópusætið þrátt fyrir tap gegn Blikum

Stjarnan hélt í Evrópusætið þrátt fyrir tap gegn Blikum
433Sport
Í gær

Guardiola kaupir sér nýtt hús í Barcelona – Rétt hjá fyrrverandi eiginkonu sinni

Guardiola kaupir sér nýtt hús í Barcelona – Rétt hjá fyrrverandi eiginkonu sinni
433Sport
Í gær
McTominay skoðar endurkomu til Englands – Of mikið áreiti pirrar hann á Ítalíu
433Sport
Í gær
Ætla að opna veskið í janúar til að bjarga sér frá falli