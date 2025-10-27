fbpx
Mánudagur 27.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Bellingham með pillu á Yamal á samfélagsmiðlum – Setja spurningamerki við viðhorf hans

90 Mínútur

Íþróttavikan: Edda Sif og Gunni Birgis gera upp þétta fréttaviku – Matti Villa fer yfir ákvörðun sína

433
433Sport

Rodgers segir upp hjá Celtic – Gömul hetja tekur óvænt við til bráðabirgða

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 27. október 2025 22:02

Brendan Rodgers / Getty Images

Celtic staðfesti í kvöld að Brendan Rodgers hafi sagt starfi sínu lausu sem knattspyrnustjóri félagsins. Celtic hefur samþykkt afsögnina og mun Rodgers yfirgefa félagið strax.

Celtic er átta stigum frá toppi deildarinnar og pressan hefur verið að aukast á Rodgers í starfi.

Í yfirlýsingu félagsins kemur fram að það vilji þakka Rodgers fyrir hans framlag á tveimur mjög farsælum tímabilum hjá félaginu.

„Brendan skilur við Celtic með okkar þökkum fyrir störf sín og það hlutverk sem hann hefur gegnt á tímum mikilla velgengni. Við óskum honum velfarnaðar í framtíðinni,“ segir í tilkynningu félagsins.

Rodgers hefur stýrt Celtic í tveimur lotum, fyrst frá 2016 til 2019 og aftur frá 2023. Hann vann fjölmarga titla með félaginu, þar á meðal deildarmeistaratitla og bikara, og átti stóran þátt í að styrkja stöðu Celtic í skoska boltanum.

Celtic greindi jafnframt frá því að leit að nýjum knattspyrnustjóra sé þegar hafin og að stuðningsmenn verði upplýstir um framhaldið eins fljótt og auðið er.

Á meðan á millibilsástandinu stendur munu fyrrverandi stjóri liðsins, Martin O’Neill, og fyrrverandi leikmaðurinn Shaun Maloney taka við stjórn liðsins.

