Hermann Hreiðarsson tekur við Val

Hermann Hreiðarsson mun taka við sem næsti þjálfari Vals. Þetta herma heimildir 433.is, verið er að ganga frá síðustu hnútunum áður en Hermann skrifar undir.
Hermann mun á sama tíma hætti sem þjálfari HK í Lengjudeildinni. HK hefur undanfarna viku verið að skoða í kringum sig eftir að Valur fékk leyfi til að ræða við Hermann.
Fyrir helgi sagði Fótbolti.net frá því að Chris Brazell yrði líklgea aðstoðarmaður Hermanns á Hlíðarenda.
Áður en Hermann getur tekið formlega við Val þarf félagið að byrja á því að segja upp Srdjan Tufegdzic, núverandi þjálfara liðsins.
Tufegdzic var að klára sitt fyrsta heila tímabil sem þjálfari Vals en liðið fékk silfur bæði í deild og bikar á liðnu tímabili. Hann mun hins vegar ekki halda áfram með liðið.
Hermann hefur verið í þjálfun frá árinu 2013 þegar hann tók við ÍBV, síðan hefur hann þjálfað Þrótt Vogum, ÍBV aftur, HK og einnig komið að þjálfun erlendis