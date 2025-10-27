Gjörsamlega hneykslaður á viðtali við Aron – „Í hvaða heimi erum við? Mér finnst þetta svo asnalegt“

Það vakti athygli í sumar þegar Aron Sigurðarson, besti leikmaður KR, sagði að liðið myndi taka yfir íslenskan fótbolta á næstu árum. Hann dró ekki úr eftir að liðið bjargaði sér frá falli á laugardag.
KR burstaði Vestra á útivelli um helgina og tryggði sæti sitt í deildinni naumlega, sendi jafnframt Vestra niður í Lengjudeildina ásamt Aftureldingu. Í viðtali við Fótbolta.net eftir leik fyrir vestan var Aron spurður út í ummæli sín fyrr í sumar.
„Auðvitað. Það sjá allir sem sjá að við erum að fara taka yfir. Við vorum í fallbaráttu þegar ég sagði þetta og menn hlógu þá. En þið getið skoðað það sem þið viljið, kafað í öll gögn sem þið viljið, það er ekki margt sem þarf að laga. Við höfum tíma í það núna og ég stend þétt við það sem ég sagði fyrr í sumar,“ sagði Aron.
Valur Gunnarsson, sérfræðingur í Innkastinu á Fótbolta.net, gaf lítið fyrir orð Arons í nýjasta og jafnramt síðasta þættinum þetta tímabilið.
„Ég veit ekki hvað við eigum að vera að sjá og mér er alveg sama um hvað einhver gögn segja. Mér finnst þetta svo skrýtið því þarna hefði hann getað bakkað, sagt að þeir ætluðu bara að taka eitt skref í einu og bæta sig á næsta tímabili. En hann „double downar“ á þetta galna teik,“ sagði Valur.
„Eru þeir að fara að taka yfir? Af hverjum, Víkingum þá? Í hvaða heimi erum við, með fullri virðingu? Mér finnst þetta svo asnalegt. Ef þeir hefðu spilað allt tímabilið eins og fyrstu leikina þá væri þetta kannski í lagi. En stóran hluta tímabils var þetta ekkert svona. Smá jarðtengingu,“ sagði Valur enn fremur.